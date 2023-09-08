Вдалося не допустити вибуху цистерн з метаном: у МВС розповіли деталі атаки по Запоріжжю

8 вересня 2023, 12:01
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Джерело:

МВС України

Зранку 8 вересня російські окупанти вкотре завдали ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя. Вибух пролунав близько 6:20.

Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік. Йому надали всю необхідну допомогу.

До теми У Запоріжжі пролунали вибухи: ворог знову поцілив балістикою

Деталі ракетного удару по Запоріжжю

Внаслідок атаки виникло два осередки пожежі: перший – в адміністративній двоповерховій будівлі, другий – у газовому модулі поблизу.

У результаті ворожої атаки постраждав чоловік, якого співробітники поліції до прибуття підрозділів ДСНС вивели з приміщення адмінбудівлі та передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації.

Завдяки діям вогнеборців вдалося не допустити вибуху цистерн з метаном,
– зазначили правоохоронці.

Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя: дивіться відео

Окупанти цинічно обстрілюють Запоріжжя: останні новини

  • У Запоріжжі зранку 6 вересня пролунав потужний вибух. Це сталося, коли на Півдні оголосили повітряну тривогу.
  • Згодом стало відомо, що загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. На жаль, не минулося без постраждалих.
  • Унаслідок атаки зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих осіб – працівників підприємства.
  • Секретар міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що внаслідок вибухової хвилі у кількох багатоповерхівках та закладах освіти повилітали вікна.
  • Окрім цього, 7 вересня начальник ОВА повідомив, що ворог поцілив по Запорізькому району. Попередньо, відомо про удар балістичним озброєнням.
  • А 22 серпня у Запоріжжі під ворожий обстріл потрапило підприємство. На місці спалахнула пожежа.

Автор: Софія Ропан