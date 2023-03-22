Patriot би не допоміг: чи можна перехоплювати снаряди, якими росіяни часто атакують Запоріжжя
Зранку 22 березня Росія здійснила черговий терористичний акт по Запоріжжю. При цьому спершу відбулися влучання у багатоповерхівки, а після пролунали сигнали повітряної тривоги.
Це відбулося через те, що Запоріжжя є прифронтовим містом, куди ворожі снаряди після пуску можуть долітати за секунди. Про це в етері телемарафону розповів речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал.
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Не зможуть зреагувати й Patriot
Юрій Ігнат підкреслив, що Запоріжжя знаходиться недалеко від лінії бойового зіткнення. І атака 22 березня, скоріш за все, була здійснена з реактивної системи залпового вогню далекої дії. Ймовірно, з "Торнадо-С".
Зрозуміло, що це реактивна артилерія, яка летить надзвичайно швидко. Від пуску до влучання секунди, десятки секунд,
– підкреслив Юрій Ігнат.
При цьому від таких влучань не змогли б зберегти й системи ППО Patriot. Речник командування Повітряних сил сказав, що реактивні та ствольні снаряди летять по балістичній траєкторії, і летить швидко.
"І засоби ППО не можуть його перехоплювати", – сказав Юрій Ігнат. Натомість здатна ізраїльська система "Купол", однак вона може покривати доволі таки невелику територію.
Загроза прифронтових міст залишається
Коли є інформація та розвіддані про можливі пуски ракет, роботу реактивної чи ствольної артилерії, в Україні оголошується повітряна тривога. В Східних та Південних регіонах часто оголошується ракетна небезпека через загрозу застосування:
- балістичних ракет, зокрема, С-300,
- РСЗВ.
Тож нехтувати нею, нехтувати своїм життям, категорично не можна. Варто одразу прямувати до укриття. Однак, на жаль, не завжди ця інформація може бути вчасно надана, що призводить до таких терористичних атак, як у середу 22 березня у Запоріжжі.
"Тому загроза прифронтових міст залишається", – підкреслив Юрій Ігнат.
Терористична атака у Запоріжжі 22 березня: коротко
- Зранку 22 березня російські війська атакували Запоріжжя. В місті пролунало відразу кілька вибухів. Унаслідок обстрілу обвалилися поверхи, а також палають балкони.
- За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, Росія випустила по місту 6 ракет. 2 з них влучили по двом багатоповерхівкам у місті. Зазначимо, що наразі невідомо, яким типом ракет атакувала Росія.
- До речі, одна з ракет застрягла у будинку та не розірвалась. У мережі оприлюднили відповідне фото.
- Унаслідок обстрілу багатоповерхівки відомо про одну загиблу людину, вона померла в лікарні. Станом на 14:00 у лікарнях внаслідок теракту перебуває 25 людей. Серед постраждалих – троє дітей.
- На ракетний терор у Запоріжжі відреагував Володимир Зеленський. Він опублікував відео влучання ракети в будинок, а також засудив обстріл.