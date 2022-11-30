Є 3 причини: у ГУР пояснили, чому Росія не завдала анонсованого ракетного удару
Росія досі не завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, який анонсували цього тижня. І на це є три причини.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону. Нагадаємо, що вдень 29 листопада оголошували повітряну тривогу, однак вже за декілька хвилин дали відбій.
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Чому Росія не завдала анонсованого ракетного удару
За словами Скібіцького, перша причина – здійснюється дорозвідка по тих об’єктах, по яких вже завдавалися удари. Друга – вивчаються ті райони й цілі, по яких ще буде завдано удару. І третя – підготовка і зосередження ракет до бойового застосування.
Запас ракет зменшується у Росії, вони застосовують старі ракети, які були вироблені ще за часів Радянського Союзу,
– зазначив представник розвідки.
Нові ракетні удари: що відомо
- Раніше Давид Арахамія заявив, що цього тижня росіяни знову можуть завдати масованих ракетних ударів по Україні.
- Володимир Зеленський також повідомив про ймовірний ракетний удар окупантів.
- Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, якою може бути наступна атака ворога. За його словами, росіяни можуть випустити ще близько 100 ракет, щоб завдати нового удару по енергетичній інфраструктурі України.
- Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що у Росії все ще залишається дуже багато ракет.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що масованих ракетних ударів росіяни можуть завдавати щотижня.
- Зауважимо, глава уряду Денис Шмигаль розповідав, що роботу енергосистеми вдалося стабілізувати на кінець минулого тижня. Водночас прем'єр-міністр зазначив, що все ще зберігається дефіцит потужностей.
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