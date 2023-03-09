Два будинки зруйновано повністю, ще 20 – зазнали пошкоджень: Росія вбила 2 сім'ї на Львівщині

Зранку 9 березня Росія цинічно обстріляла цивільну інфрастуктуру нашої держави. Зокрема, одна з ворожих ракет влучила у село Велика Вільшаниця, що на Золочівщині.

Трагедія сталась близько 4 години ранку. Рятувальники закінчили розбирати завали о 8:30.

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Наслідки російських обстрілів

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький побував на місці влучання та розповів про моторошні наслідки.

Два будинки зруйновані повністю, ще один – частково. Росіяни забрали життя двох сімей – загалом 5 осіб. Вічна пам'ять невинно вбитим нашим землякам,

– заявив Козицький.

Він також додав, що внаслідок падіння ракети майже у 20 оселях позривало дахи, вибиті вікна. Крім того, дехто з місцевих має легкі ушкодження. Постраждалих у стані середньої важкості чи важкому, на щастя, нема.

Наслідки ворожих обстрілів на Львівщині / Фото Микола Тис, Золочівська РВА

Козицький підкреслив, що окупанти цілеспрямовано нищать мирне населення й обов'язково будуть покарані.

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