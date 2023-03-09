Два будинки зруйновано повністю, ще 20 – зазнали пошкоджень: Росія вбила 2 сім'ї на Львівщині
Джерело:Максим Козицький
Зранку 9 березня Росія цинічно обстріляла цивільну інфрастуктуру нашої держави. Зокрема, одна з ворожих ракет влучила у село Велика Вільшаниця, що на Золочівщині.
Трагедія сталась близько 4 години ранку. Рятувальники закінчили розбирати завали о 8:30.
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Наслідки російських обстрілів
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький побував на місці влучання та розповів про моторошні наслідки.
Два будинки зруйновані повністю, ще один – частково. Росіяни забрали життя двох сімей – загалом 5 осіб. Вічна пам'ять невинно вбитим нашим землякам,
– заявив Козицький.
Він також додав, що внаслідок падіння ракети майже у 20 оселях позривало дахи, вибиті вікна. Крім того, дехто з місцевих має легкі ушкодження. Постраждалих у стані середньої важкості чи важкому, на щастя, нема.
Наслідки ворожих обстрілів на Львівщині / Фото Микола Тис, Золочівська РВА
Козицький підкреслив, що окупанти цілеспрямовано нищать мирне населення й обов'язково будуть покарані.
Російська армія обстріляла Львівщину: коротко
- Під час повітряної тривоги 9 березня Золочівському районі Львівської області впала ворожа ракета.
- У результаті влучання загинули троє чоловіків та двоє жінок, які в цей момент перебували вдома. Пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель. Вогонь вже загасили й розбір зруйнованих будівель завершили.
- Решту ракет, які перебували у повітряному просторі Львівщини, сили ППО збили.
- Після масованого ракетного удару у мережі з'явилася щемлива світлина. На ній собака, яка спить на руїнах, що ще донедавна були її домом. Будинок чотирилапого зруйнували окупанти своєю ракетою 9 березня.
- Загалом противник здійснив 81 пуск ракет різного базування. Сил оборони України знищено 34 крилаті ракети, а також 4 "Шахіди". Російське Міноборони, а також кремлівські пропагандисти відреагували на масований ракетний удар по Україні. Там заявили, що це "акт відплати за Брянськ".