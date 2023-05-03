Російські ракетоносії можуть повернутись в море за 2 – 3 години, – Гуменюк
Для того, щоб повернутись на чергування в Чорне море ракетоносіям Росії потрібно всього лиш кілька годин. Небезпека ракетних обстрілів є фактично постійною. Тому не можна ігнорувати ані сигнали повітряної тривоги, ані попередження влади про можливу загрозу.
Для того, аби повернути російське корабельне угруповання на чергування у Чорне море потрібно лише 2 – 3 години. Небезпека не минає навіть якщо ракетоносіїв у морі немає. Про це 24 Каналу повідомила Наталя Гуменюк – речниця ОК "Південь".
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Загроза обстрілів є завжди
Російські ракетоносії знову заведені в пункти базування. Цілком імовірно, що це було зроблено під час потужного шторму у Чорному морі. Втім зараз погода покращується і можливе повернення їх на чергування.
Те, що ми зараз спостерігаємо – це суттєве зменшення корабельного угруповання. Вчора на чергування у Чорному морі перебувало 5 кораблів, 1 – в Азовському, що відстежували обстановку. Це говорить про те, що вони потребують поповнення запасу і не могли це здійснювати під час потужного шторму,
– розповіла Наталія Гуменюк.
Для того, аби кораблі не розбились, вони перебували у ракетобезпековому для себе районі, якомога далі від контрольованого Україною берега. Для того, щоб повернутися на чергування носіям "Калібрів" потрібно 2 – 3 години.
"Ми завжди наголошуємо на тому, що виключати для себе режим контролю за повітряною тривогою не можна. Треба реагувати на це, тому що ще є авіація, застосування дронів, яке було цієї ночі (з 2 на 3 травня – 24 Канал)", – підкреслила речниця ОК "Південь".
Крім того, росіяни можуть вичікувати паузу, для того, аби активізувати свої ракетні атаки, пов'язані з побоюваннями контрнаступу ЗСУ.
Наталія Гуменюк про ракетоносії в Чорному морі: дивіться відео
Росія змінила тактику ракетних обстрілів
- У розвідці при Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що Росія змінила акценти ракетних ударів по Україні. Такого висновку аналітики дійшли, проаналізувавши обстріли окупантів 28 квітня та 1 травня.
- Так, за їхніми даними, з атак на енергетичну інфраструктуру України Росія перейшла на удари по військових, промислових і логістичних об'єктах.
- Подібну думку висловив і речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, зараз пріоритетом ворожих сил є західне озброєння, яке надають Україні. Втім остаточно виключати обстріли по енергетичній інфраструктурі не можна.