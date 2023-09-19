Є позитивні рішення, – Мусієнко назвав результати зустрічі у форматі "Рамштайн"
19 вересня 2023, 21:48Читать новость на русском
У вівторок, 19 вересня, відбулось 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Наша країна досягнула всіх поставлених цілей щодо посилення армії.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що залишається актуальним лише нарощування військової допомоги.
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"Із цим "Рамштайном" ситуація абсолютно нормальна та робоча. Ті питання, які ставили на порядок денний, усі розглянуті. Щодо них є позитивні рішення", – зазначив Мусієнко.Зустрічі у форматі "Рамштайн" – серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу з метою синхронізації та прискорення надання зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню. Отримали назву за місцем проведення першої – на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах.
Про які позитивні рішення мова
Україна змогла домовитися зі своїми партнерами щодо таких питань, як-от:
- подальша підтримка снарядами, боєприпасами, мінами для наступальних дій;
- підготовка наших сил до зими і весни наступного року, зокрема навчання пілотів та передання літаків;
- зміцнення та розбудова багатоешелонованої протиповітряної оборони.
Військова допомога для України: останні новини
- Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що незабаром Україні передадуть танки M1 Abrams. Раніше в Сполучених Штатах ухвалили відповідне рішення.
- Крім того, Данія передасть Україні багато танків. Відомо про 30 Leopard 1 та 15 T-72. Ця техніка значно посилить позиції бійців ЗСУ на фронті.
- Раніше Німеччина анонсувала пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро. Він міститиме боєприпаси, автомобілі, системи розмінування та багато всього іншого.