Є позитивні рішення, – Мусієнко назвав результати зустрічі у форматі "Рамштайн"

У вівторок, 19 вересня, відбулось 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Наша країна досягнула всіх поставлених цілей щодо посилення армії.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що залишається актуальним лише нарощування військової допомоги.

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"Із цим "Рамштайном" ситуація абсолютно нормальна та робоча. Ті питання, які ставили на порядок денний, усі розглянуті. Щодо них є позитивні рішення", – зазначив Мусієнко.

Про які позитивні рішення мова

– серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу з метою синхронізації та прискорення надання зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню. Отримали назву за місцем проведення першої – на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах.

Україна змогла домовитися зі своїми партнерами щодо таких питань, як-от:

подальша підтримка снарядами, боєприпасами, мінами для наступальних дій;

підготовка наших сил до зими і весни наступного року, зокрема навчання пілотів та передання літаків;

зміцнення та розбудова багатоешелонованої протиповітряної оборони.

Військова допомога для України: останні новини

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що незабаром Україні передадуть танки M1 Abrams. Раніше в Сполучених Штатах ухвалили відповідне рішення.

Крім того, Данія передасть Україні багато танків. Відомо про 30 Leopard 1 та 15 T-72. Ця техніка значно посилить позиції бійців ЗСУ на фронті.

Раніше Німеччина анонсувала пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро. Він міститиме боєприпаси, автомобілі, системи розмінування та багато всього іншого.

Натепер Володимир Зеленський перебуває в США. Крім усього іншого, він зустрінеться з Джо Байденом і обговорить передання Україні