Триває послідовна робота, – військовий експерт про рішення останнього "Рамштайну"

18 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 23 січня. Під час онлайн-конференції було присутнє військово-політичне керівництво Україна, зокрема міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, що демонструє єдність всередині системи управління.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також підбив підсумки "Рамштейну"-18.

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"Триває послідовна та систематична робота. Вона доволі на серйозному високому рівні з погляду оцінки ситуації", – мовив Мусієнко.

Підсумки "Рамштайну"-18

Формат "Рамштайн" та європейські країни ухвалили рішення про те, що потрібно проводити аудит переданої Україні допомоги. Оцінити, що було зроблено й що ще потрібно зробити. Наприклад, під час аудиту з'ясувалося, що Канада ще не надала батарею NASAMS й засоби ППО.

Це спричинило хороші дискусії на нашу користь. Я думаю, що проведений аудит пришвидшить постачання цієї системи в Україну,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Також підіймалося питання зміцнення протиповітряної оборони та збільшення постачання найнеобхідніших для Сил оборони боєприпасів. Мусієнко уточнив, що мовиться про поточні потреби по артилерії та засобах вогневого ураження.

"Ще одне важливе питання – допостачання того, що вже було обіцяно й про що домовилися. У цьому сенсі абсолютно послідовна позиція Сполучених Штатів, з погляду того, що ще багато чого треба й можна знайти, зокрема в країнах учасницях "Рамштайну" й поставити Україні", – додав військовий експерт.

Більше про 18 засідання "Рамштайну"

У вівторок, 23 січня, відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України. Його офіційно відкрив голова Пентагону Ллойд Остін. Під час промови міністр оборони США наголосив, що вся міжнародна коаліція, яка налічує близько 50 союзників та партнерів, залишаються відданими підтримці України.

Після онлайн-конференції начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк наголосив, що у 2024 році наша держава отримає зброю, якої ще немає і яка допоможе вражати ворога і логістичні вузли.

Міністр оборони України Рустем Умєров подякував країнам, які взяли на себе лідерство у розробці коаліцій спроможностей. Зокрема, США, Данію та Нідерланди за авіаційну коаліцію, Францію за коаліцію артилерії.