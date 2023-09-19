Поліція теж приїжджає запізно, – Міллі відповів на зауваження про повільне надання допомоги

Начальник Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі відреагував на зауваження глави нашої держави щодо повільного надання потрібної допомоги. Він сказав, що не бачить у словах президента України нічого дивного.

Американський генерал Міллі прокоментував зауваження Зеленського щодо того, що допомога надходить дуже пізно. Він зробив це під час виступу на "Рамштайні", де від України вперше виступав новий міністр оборони Рустем Умєров.

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У зауваженні немає нічого дивного

Міллі сказав, що сам не чув, щоб Зеленський говорив щось подібне, проте у цьому немає нічого дивного.

Коли ви ведете боротьбу, то ви бачите, що усе надходить трохи запізно. Коли у ваш будинок хтось вривається, то поліція теж приїжджає трохи запізно,

– пояснив генерал.

Він додав, що від себе США та країни Європи роблять усе, що від них залежить, щоб допомога надавалась вчасно, проте задовольнити одразу всі проблеми просто неможливо.

Важливо пам'ятати, що час займає також і збирання допомоги, і перетин кордонів, і доставка до лінії фронту. Проте Марк Міллі сказав, що допомога Україні буде надаватись стільки, скільки це буде потрібно.

Марк Міллі прокоментував контрнаступ України