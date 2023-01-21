З "Рамштайну" нам дають багато зброї, але лише для оборони, – військовий аналітик

На восьмій зустрічі "Рамштайн" 20 січня новий імпульс отримала дискусія про передачу винищувачів. Проте насамперед Україні треба отримати важкі танки.

Про це для 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. Він наголосив – ніхто не каже, що саміт "Рамштайн" пройшов негативно.

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"Можливо, у нас були завищені очікування. Ми чекали на більше, ніж те що там відбулося. Нам дали багато зброї, але це для нашого захисту. Без танків наступати буде дуже важко", – зазначив Гетьман.

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Є можливість отримати гелікоптери

За словами аналітика, якщо здійсниться наша мрія отримати сучасні потужні літаки, щоб досягти переваги у повітрі, це дасть можливість швидко звільняти території. Проте, як зазначив Гетьман, це буде можливим одразу після того, як ухвалять рішення постачати важку техніку, а саме танки.

Дуже хотілося б отримати ударні гелікоптери Apache від Великої Британії. Такі розмови вже були. Три – чотири гелікоптери здатні знищити понад пів сотні ворожої техніки. Цей гелікоптер має потужні засоби для фіксації техніки на полі бою, – сказав Гетьман.

Він наголосив, що Захід не відмовив у наданні танків. Рішення про це призупинили. На думку Гетьмана, є нюанси, яких не знаємо.

"Віримо нашим людям, які над цим працюють і сподіваємось, що отримаємо Abrams та Leopard. На сьогодні можемо оборонятися тим, що нам надали, але потужно наступати ми не здатні", – вважає аналітик.

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