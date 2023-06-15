"Рамштайн" пройшов результативно, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський 15 червня традиційно звернувся до українців. Він розповів про найголовніші новини на міжнародній арені та подякував українським захисникам.

Володимир Зеленський ввечері 15 червня розповів, як минула доба для України. Про це пише 24 Канал.

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Україна зробила низку важливих міжнародних кроків

Президент повідомив, що нині Україна зробила вагомі міжнародні кроки, які посилюють наші позиції одразу на кількох напрямках:

По-перше, Європарламент ухвалив потужну резолюцію на підтримку європейських та євроатлантичних прагнень українців – є конкретний заклик до лідерів ЄС визначити чіткий шлях набуття нашою державою членства в ЄС. Також Європарламент наголошує на вагомому внеску українців в євроатлантичну безпеку і це передбачає, що шлях України в НАТО та політичне запрошення до вступу мають бути напрацьовані вже в контексті підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі. Другий вагомий міжнародний крок за сьогодні – це зареєстрований у США законопроєкт про конфіскацію та передачу Україні активів Росії у вигляді репарацій.

Крім цього, Зеленський розповів, що нині продовжив звернення до парламентів країн-партнерів. Зокрема він закликав парламентарів та народ Швейцарії і надалі зберігати єдність та солідарність з нами у захисті спільних цінностей та свободи. Також глава держави провів і телефонні розмови з представниками двох країн – Белізу та Коста-Рики.

Будуємо нові партнерства для України – для підтримки формули миру та наших резолюцій в ООН на захист Статуту ООН і міжнародного права загалом. Обговорив із паном Президентом Коста-Рики та паном Прем’єр-міністром Белізу можливість організувати зустріч Україна – Латинська Америка. Можемо разом дати значно більше захисту свободі та рівності націй у сучасному світі,

– повідомив президент.

Зеленський заслухав про ситуацію на Півдні та фронті

Глава держави розповів, що нині заслухав важливу доповідь щодо ситуації на Херсонщині та загалом на півдні країни й Дніпровщині після російського теракту на Каховській ГЕС.

Ліквідація наслідків катастрофи, допомога людям, забезпечення питною водою та всі інші чутливі та важливі питання. Глава уряду Шмигаль, міністр внутрішніх справ Клименко, профільний заступник керівника Офісу Кулеба, представники місцевої влади. Ще одна доповідь – ситуація у Кривому Розі та Одесі після нещодавніх ударів терористів. І, звичайно, фронт. Я дякую всім нашим воїнам, кожному підрозділу, кожній бойовій бригаді за сьогоднішній день – за сьогоднішні бої,

– сказав президент.

Особливо він відзначив 6 підрозділів:

ОСУВ "Хортиця" – десантників потужної 80-ї окремої бригади ДШВ.

ОСУВ "Таврія" – воїнів нашої 23-ї окремої механізованої бригади,

морпіхів 35-ї і 37-ї окремих бригад,

воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади,

128-ї окремої бригади сил ТрО.

Дякую всім вам, хлопці, за вашу результативність! За силу, відвагу і за те, що повертаєте Україні українську землю й посилюєте нашу українську волю. Слава кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових постах та на бойових завданнях! Слава всім, хто тренує наших воїнів! Хто лікує та реабілітує захисників і захисниць після поранень!Дякую всім у світі, хто допомагає. І, до речі, черговий "Рамштайн" сьогодні пройшов доволі результативно. Ще міцнішаємо! Слава Україні!,

– закінчив свою промову президент.

Звернення Зеленського за 15 червня: дивіться відео