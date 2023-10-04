"Питання з Кадировим буде розв'язане цього року": хто стане його наступником
Стало відомо, що донька Рамзана Кадирова отримала посаду віцепрем'єра Чечні, до того вона була міністром культури. Стрімке кар'єрне зростання дітей Кадирова може свідчити про укріплення вертикалі влади в країні.
Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що наступником, ймовірно, стане син глави Чечні – Адам. Він пригадав, що раніше в інформаційному просторі з'явилося відео, на якому 15-річний Адам Кадиров бив людину, яка нібито спалила Коран.
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Укріплюють свою владу
Судячи з останніх новин, у Чечні готуються до зміни влади. Стан здоров'я Кадирова залишається невідомим, як і те, чи насправді він досі живий, тому над іміджем його сина вже почали працювати.
Напевно, його розглядають, як наступника. Для нього зараз малюють образ борця за мораль, честь, захисника релігійних цінностей, а також паралельно триває укріплення кланової вертикалі,
– розповів Борис Тизенгаузен.
Він додав, що все це відбувається на тлі розмов про серйозне і невідкладне лікування Кадирова. Всі пам'ятають метушню навколо лікарні, у якій він нібито лікувався. Також відомо, що його літаки літали в ОАЕ.
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Залишається питання, як у цьому випадку поведуться силові структури Чечні та як відбуватиметься взаємодія з російським гру та фсб.
Цікаво, хто буде підсовувати наступнику свою праву чи ліву руку. Але всі ці процеси для нас зрозумілі й мені здається, що питання з Кадировим вирішиться цього року,
– зауважив Тизенгаузен.
Рамзан Кадиров: останні новини
- На фоні розмов про критичний стан здоров'я, Кадиров все-таки з'явився на людях та навіть провів робочу зустріч з Владіміром Путіним. Уважні глядачі помітили, як сильно в нього тряслися руки, а слово Abrams він вимовити так і не зміг. Текст на документах, які тримав Кадиров, для нього видрукували великими, жирними літерами, ймовірно, щоб він точно не помилився.
- Раніше син Кадирова Адам "відзначився" побиттям затриманого росіянина Микити Журавеля. Ще в травні 2023 року той спалив Коран біля мечеті. 19-річного хлопця затримали російські спецслужби. Хоч спершу справу розглядали в Росії, але згодом її передали до Грозного, в Чечню.
- Улюбленою донькою Кадирова називають 24-річну Айшат. вона вже прославилась швидким кар’єрним ростом, коли в 17 років очолила модний дім. Ще через 4 роки стала заступницею міністра культури Чечні, а в 22 роки – міністром.