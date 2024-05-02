Все тримається на Кадирові: як на Путіна може вплинути його смерть

Стан здоров’я лідера Чечні Рамзана Кадирова уже давно є предметом бурхливих обговорень. Він тривалий час не з’являвся на публіці, а його лікування та ймовірні проблеми з нирками дедалі складніше приховати.

Владімір Путін цілком задоволений тим, як працює Кадиров. Таку думку 24 Каналу висловив експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, додавши, що диктатор знає про всі протизаконні справи, якими займається лідер Чечні.

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Як хвороба Кадирова може вплинути на Кремль

У Путіна та Кадирова є спеціальні внутрішні домовленості, яких дотримуються у Чечні. Тому для російського диктатора постать Кадирова цілком прийнятна й абсолютно його влаштовує.

Щодо стану здоров’я чеченського президента, то певних проблем вже важко не помічати. Неодноразово говорилося про хворобу нирок, ендокринної системи, проте на останніх відео ми бачимо, що він проводить нараду, самостійно пересувається. Тому свій стан йому вдається контролювати, хоча зовнішньо зміни очевидні.

Зараз у Чечні все тримається на Кадирові. Якщо він помре або стане недієздатним президентом, то його клан знищать інші клани. Чи дозволить це Кремль? Насправді Путін без різниці, хто сидітиме на місці Кадирова,

– сказав Сергій Жирнов.

За його словами, очільник Кремля дуже консервативна людина. Наразі його влаштовує Кадиров, бо з ним він пропрацював уже дуже багато років. З огляду на це, Путін намагається зафіксувати ситуацію, щоб вона ніколи не змінювалася, бо йому комфортно працювати з людьми, яких він довго знає.

За власною ініціативою він нікого не змінює. Нехай ця людина навіть скоює злочин, нехай вона абсолютно неефективна, як Сєргєй Шойгу, (Міністр оборони Росії – 24 Канал) але для Путіна приємніше працювати з людьми, у відданості яких він упевнений,

– розповів експрацівник КДБ.

Тож хоча заміну можна знайти будь-кому, але зараз Путін не хоче шукати ефективніших управлінців, поки є Кадиров. Президент Чечні залишатиметься на своєму місці доти, доки сам зможе.

Що відомо про стан здоров'я Кадирова