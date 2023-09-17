"Його син не зможе стати наступником": що змінить смерть Кадирова
Чеченський правозахисник Абубакар Янгулбаєв повідомив, що Рамзан Кадиров, який останній час перебував у важкому стані помер. Проте офіційного підтвердження його смерті немає.
Водночас телеграм-канали наближені до так званого глави Чечні публікують відео Кадирова, який нібито "живий та здоровий" гуляє під дощем. Російська опозиціонерка Ольга Курносова розповіла 24 Каналу, що у разі смерті Кадирова, цей факт можуть приховувати кілька днів, щоб визначитись, що далі робити з Чеченською республікою.
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Послабиться "партія війни"
Вона зауважила, що ситуація щодо Кадирова достатньо складна. Він якщо не помер, то перебуває у достатньо важкому стані.
На відміну від Владіміра Путіна, який має двійників, та навіть Євгенія Пригожина, які в нього теж були, про двійників Кадирова не відомо нічого. Тому тривалий час приховувати його смерть не буде можливості.
Кадиров сьогодні повністю контролює ситуацію в Чечні. І попри те, що він навіть представляв свого сина Путіну, Кадиров-молодший не зможе посісти місце батька. Як свого часу це зробив сам Рамзан Кадиров після смерті свого батька – Ахмата Кадирова. Але його син не зможе стати наступником,
– наголосила російська опозиціонерка.
Смерть Кадирова різко послабить всю так звану "партію війни" в Росії. Власне, як ліквідація Пригожина послабила російські штурмові підрозділи, які перебували на фронті.
"Водночас смерть Кадирова не дуже послабить Путіна. Проте дестабілізація ситуації в Чечні вплине в цілому на ситуацію в Росії. Адже чим більше буде "палати" в регіонах, тим важче буде поратись з цим всім Москві. І це буде відвертати російські сили з фронту. І це є чудово", – підкреслила Курносова.
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Спалахне увесь Північний Кавказ
Проте дестабілізація ситуації в Чечні може вплинути на настрої в Дагестані, де зараз дуже неспокійно. Однак, за словами опозиціонерки, наявність поблизу Чечні та Кадирова трохи стримувало протести в Дагестані, тому що у разі загострення кадировці готові буди "всіх там розстрілювати".
"В цьому сенсі може спалахнути й увесь Північний Кавказ. І тоді вже незрозуміло, хто може цю ситуацію заспокоїти, тому що російські війська зараз на фронті. А російська нацгвардія з цим бунтом не впорається. І тут може бути все, що завгодно", – зазначила Ольга Курносова.Важливо! У ГУР 15 вересня повідомили, що посіпака Путіна Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані через загострення його хвороб. Також у мережі з'явилось повідомлення, що він нібито перебуває в комі. А 17 вересня чеченський правозахисник Абубакар Янгулбаєв написав у своєму телеграм-акаунті, що Кадиров помер.
Що відомо про хворобу Рамзана Кадирова
- Так званий глава Чечні не з'явився на важливому заході 21 лютого 2023 року, коли Путін зачитував послання до Федеральних зборів. Тоді почалися ширитись чутки, що Кадиров має проблеми з нирками і стан його здоров'я різко погіршився.
- Через хворобу значно змінилась зовнішність Кадирова – він набрав вагу та у нього з'явились набряки.
- Лікування глави Чечні здійснював нібито лікар Яссін Ібрагім М. Ель-Шахат, якого привезли до Чечні з ОАЕ. Він очолює ниркове відділення лікарні Burjeel в Абу-Дабі.
- В липні Кадиров несподівано пішов у "щорічну оплачувану відпустку". Проте цей "відпочинок" міг бути пов'язаний з погіршенням його стану здоров'я.
- Водночас в Чечні вже рік не можуть знайти ексочільника міністерства охорони здоров'я республіки Ельхана Сулейманова. За інформацією росЗМІ, він начебто особисто робив ін'єкції, Кадирову, і той міг запідозрити Сулейманова в отруєнні. Буцімто після цього його зняли з посади віцепрем'єра і більше Сулейманова не бачили.