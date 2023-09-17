"Його син не зможе стати наступником": що змінить смерть Кадирова

Чеченський правозахисник Абубакар Янгулбаєв повідомив, що Рамзан Кадиров, який останній час перебував у важкому стані помер. Проте офіційного підтвердження його смерті немає.

Водночас телеграм-канали наближені до так званого глави Чечні публікують відео Кадирова, який нібито "живий та здоровий" гуляє під дощем. Російська опозиціонерка Ольга Курносова розповіла 24 Каналу, що у разі смерті Кадирова, цей факт можуть приховувати кілька днів, щоб визначитись, що далі робити з Чеченською республікою.

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Послабиться "партія війни"

Вона зауважила, що ситуація щодо Кадирова достатньо складна. Він якщо не помер, то перебуває у достатньо важкому стані.

На відміну від Владіміра Путіна, який має двійників, та навіть Євгенія Пригожина, які в нього теж були, про двійників Кадирова не відомо нічого. Тому тривалий час приховувати його смерть не буде можливості.

Кадиров сьогодні повністю контролює ситуацію в Чечні. І попри те, що він навіть представляв свого сина Путіну, Кадиров-молодший не зможе посісти місце батька. Як свого часу це зробив сам Рамзан Кадиров після смерті свого батька – Ахмата Кадирова. Але його син не зможе стати наступником,

– наголосила російська опозиціонерка.

Смерть Кадирова різко послабить всю так звану "партію війни" в Росії. Власне, як ліквідація Пригожина послабила російські штурмові підрозділи, які перебували на фронті.

"Водночас смерть Кадирова не дуже послабить Путіна. Проте дестабілізація ситуації в Чечні вплине в цілому на ситуацію в Росії. Адже чим більше буде "палати" в регіонах, тим важче буде поратись з цим всім Москві. І це буде відвертати російські сили з фронту. І це є чудово", – підкреслила Курносова.

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Спалахне увесь Північний Кавказ

Проте дестабілізація ситуації в Чечні може вплинути на настрої в Дагестані, де зараз дуже неспокійно. Однак, за словами опозиціонерки, наявність поблизу Чечні та Кадирова трохи стримувало протести в Дагестані, тому що у разі загострення кадировці готові буди "всіх там розстрілювати".

"В цьому сенсі може спалахнути й увесь Північний Кавказ. І тоді вже незрозуміло, хто може цю ситуацію заспокоїти, тому що російські війська зараз на фронті. А російська нацгвардія з цим бунтом не впорається. І тут може бути все, що завгодно", – зазначила Ольга Курносова.

Що відомо про хворобу Рамзана Кадирова

Так званий глава Чечні не з'явився на важливому заході 21 лютого 2023 року, коли Путін зачитував послання до Федеральних зборів. Тоді почалися ширитись чутки, що Кадиров має проблеми з нирками і стан його здоров'я різко погіршився.

Через хворобу значно змінилась зовнішність Кадирова – він набрав вагу та у нього з'явились набряки.

Лікування глави Чечні здійснював нібито лікар Яссін Ібрагім М. Ель-Шахат, якого привезли до Чечні з ОАЕ. Він очолює ниркове відділення лікарні Burjeel в Абу-Дабі.

В липні Кадиров несподівано пішов у "щорічну оплачувану відпустку". Проте цей "відпочинок" міг бути пов'язаний з погіршенням його стану здоров'я.

Водночас в Чечні вже рік не можуть знайти ексочільника міністерства охорони здоров'я республіки Ельхана Сулейманова. За інформацією росЗМІ, він начебто особисто робив ін'єкції, Кадирову, і той міг запідозрити Сулейманова в отруєнні. Буцімто після цього його зняли з посади віцепрем'єра і більше Сулейманова не бачили.