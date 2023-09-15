Сам собі призначав препарати, – ексагент КДБ припустив, що сталося з Кадировим

Чутки про проблеми зі здоров'ям самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова ходять вже давно. На відео, які записує ставленик Путіна, помітно, що він ледь говорить, має червоне лице та величезний живіт. Тому ці розмови не безпідставні.

Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Крім того, за його словами, Кадиров залежний від наркотиків.

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"Спочатку говорили, що він п'яний, потім говорили, що він під наркотиками. Найімовірніше, історія з наркотиками підтверджується. Кадиров залежний від якихось речовин, препаратів. Пацієнт, якому потрібні такі препарати, потрібен медичний супровід", – сказав ексагент КДБ.

Кадиров знайшов винного

Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив у коментарі 24 Каналу, що Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані. Путінський посіпака перебуває у комі

Як зазначив Жирнов, говорять, що у Кадирова є лікар з Йорданії. Також у нього був Ельхан Сулейманов, який обіймав посаду міністра охорони здоров'я, а згодом став віцепрем’єром уряду Чечні. Очевидно, його Кадиров звинуватив у всьому.

Ексагент КДБ припустив, що Кадиров міг попросити у лікарів збільшити дози препаратів, однак вони відмовились це робити. Терорист міг призначити собі препарати самостійно.

Кадиров – самодур. Якщо у нього якісь побічні проблеми, то не через те, що лікар поганий чи ліки небезпечні. Це тому, що Кадиров їх призначає сам собі. Очевидно, він загрався із наркотиками. Але йому потрібно знайти винного. Судячи з усього, він зробив винним Сулейманова,

– вважає він.

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