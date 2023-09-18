Перебуває у московській лікарні: стан здоров'я Кадирова критичний

18 вересня 2023, 13:28
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Самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров перебуває у лікарні управління справами президента у Москві. Наразі невідомо, чи він ще живий, чи вже мертвий.

Однак те, що сім’я Кадирова приїхала у Москву, свідчить, що він щонайменше у критичному стані. Про це 24 Каналу розповів громадський діяч з республіки Ічкерія Муса Ломаєв.

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"Ми володіємо інформацією, що Кадиров перебуває в одній з московських лікарень. Не можна сказати, чи він живий, чи мертвий. Але вчора поступила інформація, що його найближчі родичі вже виїхали до Москви. Це говорить, що Кадиров у важкому стані", – сказав громадський діяч.

Кадиров мав залежність від наркотиків

Муса Ломаєв зазначив, що коли Кадиров отримав необмежену владу у Чечні, то почав зловживати наркотиками. Жахливий стан терориста та незв'язна мова – це наслідки реабілітації.

Наркозалежність привела до того, що його внутрішні органи почали "здавати". Щоразу, коли ми його бачили його в ефірах, на відео, на засіданнях, він ніби пройшов якусь терапію. Він завжди був опухлим, говорив незв’язно. Це наслідки реабілітації,
– пояснив він.

Муса Ломаєв про стан здоров'я Кадирова: дивіться відео

Хто буде наступником Кадирова

Громадський діяч припустив, що Кадиров точно не очікував, що так швидко опиниться у критичному стані. Поспішно він намагався підготувати наступника. Мовиться про його старшого сина, який зараз ізольований від суспільства. Владімір Путін начебто прийняв його.

Але якщо міркувати логічно, то поки у Путіна нема готового наступника у Чечню. Він не має часу на внутрішню політику. Вважаю, що або Магомед Даудов буде тимчасово виконувати обов'язки, або Адам Делімханов,
– вважає Муса Ломаєв.

Що відомо про стан здоров'я Кадирова

  • Ще навесні 2023 року з'явилася інформація, що у Кадирова проблеми зі здоров'ям. Зокрема, повідомляли, що найбільше його турбують нирки. Кадиров навіть привіз лікаря з ОАЕ, який спеціалізується саме на лікуванні нирок.
  • Влітку 2023 року почали ширитися чутки, що Кадиров при смерті. Глава Чечні рідко виходив у люди. Зокрема, він пропустив зустріч глав регіонів з Владіміром Путіним, особисто не привітав населення з національним святом Курбан-байрам, а його син у соцмережі філософствував на тему про те, як складно втратити батька.
  • Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив у коментарі 24 Каналу, що Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані. Він наголосив: у Кадирова загострилися його хвороби. Путінський посіпака перебуває у комі.
  • Аналітики ISW написали, що у відео 17 вересня Кадиров спростував чутки про стан свого здоров'я. Вони вважають, що дестабілізація правління Кадирова в Чечні стала б серйозним ударом для режиму Путіна, частково через те, наскільки важливим для ранньої популярності Путіна в Росії було встановлення стабільності в Чечні через жорстоку і кровопролитну війну.

Автор: Олександра Садова