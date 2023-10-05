Намагається задобрити: чому Путін страшенно боїться втратити Кадирова
Владімір Путін не вперше намагається задовольнити побажання Рамзана Кадирова. Хоч і лідер Чечні, начебто, під владою Путіна, але й сам російський президент залежить від Кадирова.
Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що впродовж свого "царювання" Путін часто йшов Кадирову на поступки. Традиція залишається незмінною й до сьогодні.
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Путін боїться чеченців
Після частково закритої зустрічі з Владіміром Путіним 28 вересня Рамзан Кадиров сказав, що він "воїн Путіна". А у відповідь диктатор пообіцяв главі Чечні збудувати в Москві мечеть. Подейкують, що зараз триває ісламізація Росії, бо Путін, боячись дестабілізації у Чечні, намагається задобрити Кадирова.
Це давня реальність. Путін хотів зберегти певні права мусульман, бо розумів, що це населення не представляє великого відсотка в Росії, але воно надзвичайно небезпечніше, ніж корінні росіяни,
– наголосив Сергій Жирнов.
Узагальнено кажучи, росіяни є пасивними, а мусульмани – активними. В цьому є і релігійний фактор, й історичний.
"Путін дуже цього боявся і тому, до речі, програв Чеченську війну і сам це визнав. Він поставив батька Кадирова, а потім і його сина з єдиним соціальним контрактом для Кремля, що вони триматимуть в узді цих "ісламських терористів". За це Росія щорічно виплачуватиме їм данину. Чечня – це активне джерело небезпеки", – зауважив ексрозвідник.
Cергій Жирнов про спроби Путіна задобрити Кадирова: дивіться відео
"Поблажки" для чеченців
Цікаво зауважити, що за останній час Владімір Путін найбільше гнобить російських націоналістів – взяти хоча б історію зі смертю Євгенія Пригожина чи ув'язнення Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.
Водночас коли мусульманин Кадиров (Адам, 15-річний син Рамзана Кадирова – 24 Канал) всіляко знущається з росіянина, побив його в волгоградському СІЗО, де підлітка взагалі не мало б бути, то так, ніхто нічого не робить,
– зазначив Жирнов.
Є інформація, що омбудсмен Чечні начебто розпочав розслідування щодо правопорушення. Однак це не просто правопорушення. Побиття людини, яка перебуває в СІЗО під слідством, – це кримінальний злочин, до якого причетні й працівники, як усе це допустили. Причиною знущань з боку Кадирова-молодшого, стало те, що обвинувачений нібито спалив Коран.
Власне, причина цього мала б зовсім не цікавити слідство. Однак дуже сумнівно, що в Росії, чи тим паче в Чечні, винесуть якесь покарання сину Кадирова.
Стан Кадирова: що відомо
- На тлі численних чуток про кепський стан здоров'я лідера Чечні, у Кремлі випустили відео з робочої зустрічі Путіна і Кадирова. Однак навіть на цьому записі "Дон" виглядає не надто добре. Він не міг формулювати речення, мав задишку, хоч сидів на стільці. Для того, щоб він зміг говорити хоч щось, Кадирову дали листочок із підказками. Шрифт там був величезний. Все це при тому, що відео називають не новим. Тож підозри у хворобі Кадирова лише зросли.
- У Головному управлінні розвідки розповіли, що Рамзан Кадиров зараз перебуває у важкому стані. Представник ГУР МО також додав, що у глави Чечні була низка невдалих втручань, та ще й остання операція пройшла невдало. До слова, Андрій Юсов прокоментував відео Кадирова з Путіним, зауваживши, що це, ймовірно, давній запис.
- Громадський діяч з республіки Ічкерія Муса Ломаєв припустив, що Кадиров не вийде живим із лікарні. До нього, імовірно, запрошували лікарів з кількох країн, але й ті ніяк не змогли допомогти. Подейкують, що проблеми Кадирова через хворі нирки.