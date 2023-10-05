Намагається задобрити: чому Путін страшенно боїться втратити Кадирова

Владімір Путін не вперше намагається задовольнити побажання Рамзана Кадирова. Хоч і лідер Чечні, начебто, під владою Путіна, але й сам російський президент залежить від Кадирова.

Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що впродовж свого "царювання" Путін часто йшов Кадирову на поступки. Традиція залишається незмінною й до сьогодні.

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Путін боїться чеченців

Після частково закритої зустрічі з Владіміром Путіним 28 вересня Рамзан Кадиров сказав, що він "воїн Путіна". А у відповідь диктатор пообіцяв главі Чечні збудувати в Москві мечеть. Подейкують, що зараз триває ісламізація Росії, бо Путін, боячись дестабілізації у Чечні, намагається задобрити Кадирова.

Це давня реальність. Путін хотів зберегти певні права мусульман, бо розумів, що це населення не представляє великого відсотка в Росії, але воно надзвичайно небезпечніше, ніж корінні росіяни,

– наголосив Сергій Жирнов.

Узагальнено кажучи, росіяни є пасивними, а мусульмани – активними. В цьому є і релігійний фактор, й історичний.

"Путін дуже цього боявся і тому, до речі, програв Чеченську війну і сам це визнав. Він поставив батька Кадирова, а потім і його сина з єдиним соціальним контрактом для Кремля, що вони триматимуть в узді цих "ісламських терористів". За це Росія щорічно виплачуватиме їм данину. Чечня – це активне джерело небезпеки", – зауважив ексрозвідник.

Cергій Жирнов про спроби Путіна задобрити Кадирова: дивіться відео

"Поблажки" для чеченців

Цікаво зауважити, що за останній час Владімір Путін найбільше гнобить російських націоналістів – взяти хоча б історію зі смертю Євгенія Пригожина чи ув'язнення Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

Водночас коли мусульманин Кадиров (Адам, 15-річний син Рамзана Кадирова – 24 Канал) всіляко знущається з росіянина, побив його в волгоградському СІЗО, де підлітка взагалі не мало б бути, то так, ніхто нічого не робить,

– зазначив Жирнов.

Є інформація, що омбудсмен Чечні начебто розпочав розслідування щодо правопорушення. Однак це не просто правопорушення. Побиття людини, яка перебуває в СІЗО під слідством, – це кримінальний злочин, до якого причетні й працівники, як усе це допустили. Причиною знущань з боку Кадирова-молодшого, стало те, що обвинувачений нібито спалив Коран.

Власне, причина цього мала б зовсім не цікавити слідство. Однак дуже сумнівно, що в Росії, чи тим паче в Чечні, винесуть якесь покарання сину Кадирова.

Стан Кадирова: що відомо