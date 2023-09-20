"Пєсков підтвердив, що все погано": Кадиров на волосині від смерті
В українській розвідці заявили, що Рамзан Кадиров у важкому стані. Окрім того, те, що у самопроголошеного лідера Чечні "все погано", підтвердив і прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков.
Про це 24 Каналу заявив ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що коли у Пєскова спитали про те, що із самопроголошеним лідером Чечні, він сказав, що адміністрація президента Росії буцімто не займається його здоров'ям. До слова, в ГУР МО заявили, що в Кадирова загострилися хвороби.
До теми Чи означатиме щось для українців смерть Кадирова
"Підтвердив офіційно те, що у Кадирова все погано, Пєсков", – сказав ексспівробітник КДБ.
Колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки зауважив, що 29 червня прессекретар Путіна заявляв про те, що адміністрації російського диктатора "невідомо, де перебуває Євгеній Пригожин". А згодом Пєсков заявив, що 29 червня із главою ПВК "Вагнера" зустрічався Владімір Путін.
Коли Пєсков говорить, що "мені нічого невідомо про Кадирова", це означає, що він підтвердив, що Кадиров перебуває в Москві, у Центральній клінічній лікарні, у комі та при смерті,
– вважає Жирнов.
Як ситуація зі здоров'ям Кадирова вплине на режим російського диктатора: дивіться відео
Як ситуація з Кадировим впливає на Путіна
Ситуація із Рамзаном Кадировим дуже сильно ослаблює російського диктатора. Усе через те, що ситуація в Чечні, яка тримається на "Доні", теж слабшає.
Мовляв, хворий Кадиров не зможе виконувати обов'язки самопроголошеного лідера. Тому хтось може прийти замість нього. Так у Чечні може початися гризня між кланами.
Жирнов припускає, що в Грозному можуть початися мітинги, коли Кадиров помре, й коли почнуть призначати його наступника. Окрім того, туди може втрутитися Кремль.
"Спалахне, і так Путін може навіть не дожити до своїх виборів. Якщо спалахне ще й у Чечні, і вся Чечня почне воювати, це буде другий фронт. Буде непереливки", – зауважив колишній співробітник КДБ.
Що відомо про стан Кадирова
- Як повідомляють ЗМІ, самопроголошений лідер Чечні у лікарні в Москві. Відомо, що він страждає від проблем з нирками.
- Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що стан здоров'я Рамзана Кадирова – це, мовляв, не компетенція адміністрації Путіна. Також Пєсков зазначив, що "Дон" не зустрічався з бункерним дідом минулої неділі у Москві.
- В українській розвідці заявили, що нині немає жодних підтверджень про смерть Кадирова. Водночас відомо, що самопроголошений лідер Чечні у важкому стані. Якщо він помре, то це матиме наслідки для Чечні, Північного Кавказу та режиму російського диктатора.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що навіть, якщо не смерть, то проблеми зі здоров'ям Кадирова впливатимуть на ситуацію, фінансові потоки та перерозподіл політсистеми влади всередині путінського режиму. Хоч посіпака Кремля і живий, за його спадщину вже почалася боротьба.
- В Інституті вивчення війни вважають, що дестабілізація правління самопроголошеного лідера Чечні стала б серйозним ударом для режиму бункерного діда.