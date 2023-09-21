Була низка невдалих медичних втручань: Юсов розповів, що зі здоров'ям Кадирова

У самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. Була низка невдалих медичних втручань, зокрема остання операція.

Про це 24 Каналу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, останні відео, які публікували з Кадировим, очевидно, або постановні, або несвіжі.

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Важкий стан здоров'я Кадирова

Андрій Юсов зазначив, що для усіх у Росії та Чечні очевидно, що у Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. Оточення Кадирова не може зняти та опублікувати інформативне та актуальне відео, яке б відповіло на усі питання щодо стану диктатора.

Ми можемо підтвердити, що у нього важкий стан здоров’я. Справді була низка невдалих медичних втручань і остання невдала операція. Значна частина відеокадрів, які останнім часом публікуються у мережі за його участю, справді або постановні, або несвіжі,

– сказав він.

Юсов про стан здоров'я Кадирова: дивіться відео

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