Була низка невдалих медичних втручань: Юсов розповів, що зі здоров'ям Кадирова
У самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. Була низка невдалих медичних втручань, зокрема остання операція.
Про це 24 Каналу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, останні відео, які публікували з Кадировим, очевидно, або постановні, або несвіжі.
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Важкий стан здоров'я Кадирова
Андрій Юсов зазначив, що для усіх у Росії та Чечні очевидно, що у Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. Оточення Кадирова не може зняти та опублікувати інформативне та актуальне відео, яке б відповіло на усі питання щодо стану диктатора.
Ми можемо підтвердити, що у нього важкий стан здоров’я. Справді була низка невдалих медичних втручань і остання невдала операція. Значна частина відеокадрів, які останнім часом публікуються у мережі за його участю, справді або постановні, або несвіжі,
– сказав він.
Юсов про стан здоров'я Кадирова: дивіться відео
Стан Кадирова: останні новини
- Відомо, що Рамзан Кадиров перебуває у лікарні управління справами президента у Москві. Терорист у важкому стані.
- Станом на 20 вересня повідомляли, що Кадирова могли ввести у штучну кому. Є версія, що йому пересадили нирку, яка не прижилася. Імовірно, нирку пересадили в Об'єднаних Арабських Еміратах місцеві лікарі, які займаються поплічником Путіна не менше як рік або й більше.
- Тим часом в офіційному телеграм-каналі Кадирова опублікували відео з Центральної клінічної лікарні Москви. Є інформації, що саме там лікують Кадирова. Водночас у дописі мовиться, що він начебто відвідував там свого дядька. Окрім того, у дописі заявили, що з Кадировим – начебто все добре.
- Андрій Юсов розповів, що Кадиров перебуває у важкому стані. Інформація про кому була, водночас вона наразі не підтвердилася. Проблеми зі здоров'ям або смерть Кадирова матимуть серйозний вплив на режим Путіна. Клани ділитимуть владу.