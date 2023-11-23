Три мотиви: Гудков припустив, для чого хитрий Кадиров кличе Путіна в Чечню

Рамзан Кадиров запросив Владіміра Путіна відвідати Чечню. Востаннє кремлівський очільник приїздив у республіку в 2011 році.

"Дон" переслідує три цікавих мотиви. Детальніше про них розповів 24 Каналу російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Раніше ми писали, чому Путін пробачає Кадирову його зухвалі дії.

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Три мотиви

Росія – величезна держава, у складі якої перебувають понад 89 суб'єктів. Імовірно, більшість регіонів Путін взагалі не відвідував. Водночас у Чечні бував уже багато разів.

Кадиров запросив Путіна для наступних мотивів:

показати підтримку; впевнитись, що очільник Росії справжній; нагадати про особливу дружбу – традиційні цінності Кремля "духовниє скрєпи".

Гудков про гучну заяву Кадирова: дивитися відео

Після 2011 року відбулося чимало "кривавих" подій, за якими стоять Рамзан Кадиров та його поплічники. Тому "Дон" хоче показати Путіну, що готовий виконати будь-який його наказ.

Хитрий, хитрий Кадиров. Приїде Путін, пообіцяє грошей та ще чогось. Заодно Кадиров погляне, чи точно справжній Путін. Поколупає фарбу з "портрета", впевниться, що це оригінал чи копія. У них же є якісь особисті взаємини, якщо Путін не справжній, це ж швидко стане явним,

– наголосив Геннадій Гудков.

Що відомо про "теплі" взаємини Путіна та Кадирова

Американський Інститут вивчення війни пише, що публічне запрошення ставить російського диктатора у скрутне становище, адже він або ігнорує запрошення та ризикує поставитися до Кадирова зневажливо, або приймає запрошення та ризикує мати такий вигляд, ніби він піддається тиску самопроголошеного глави Чечні.

28 вересня після зустрічі з Владіміром Путіним Рамзан Кадиров сказав, що він "воїн Путіна". У відповідь кремлівський очільник пообіцяв чеченському лідеру збудувати в Москві мечеть. Путін боїться дестабілізації у Чечні, тому намагається задобрити Кадирова.

Також відомо, що зі 158 чиновників понад 30% родичів Рамзана Кадирова обіймають вищі керівні посади у Чечні. Натомість Путін ніяк не може цьому заподіяти. Кремлівський очільник наче "ліг" під самопроголошеного главу Чечні.