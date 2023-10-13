Поки Путін ставить пам'ятники: Кадиров вибухнув звинувачуванням у бік кумира диктатора
Самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров неочікувано "вдарив ножем у спину" російського диктатора Владіміра Путіна. Річ у тім, що чеченський терорист публічно звинуватив у зраді Йосипа Сталіна, на якого ледь не молиться Путін.
Таку заяву путінський посіпака Кадиров зробив під час виступу на дні міста у Грозному, повідомляє 24 Канал. Реакція Путіна на такі слова чеченського терориста невідома.
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Кадиров "вдарив ножем у спину" Путіна
Путіну прилетів "удар", звідки він його точно не чекав. Один з головних його прихвоснів зробив неочікувану заяву про кумира російського диктатора – Йосипа Сталіна. Кадиров назвав його зрадником.
Ніхто не скаже, що чеченці були зрадниками. Зрадником був Сталін. Він виселяв не тільки чеченський народ, але й інші різні народи. Тоді не було керівника, який міг би взяти на себе відповідальність за свій народ,
– заявив Кадиров.
Дуже цікаво, як у Кремлі відреагували на такі слова Кадирова. Адже відомо, що Владімір Путін захоплюється Сталіним та мало не щодня відкриває його пам’ятники у містах Росії.
Кадиров зробив заяву про Сталіна: дивіться відео
Рамзан Кадиров: останні новини
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров дійсно мав проблеми зі здоров'ям, але наразі він одужав. Воєнний злочинець має проблеми із нирками та він навіть міг померти.
- Після свого видужання Кадиров взявся записувати різні відеозвернення. До прикладу, нещодавно він підтримав Палестину, закликав "припинити війну в Ізраїлі" та запропонував відправити туди чеченських "миротворців". Також він закликав лідерів мусульманських країн створити коаліцію і закликати Європу і весь Захід, "щоб вони не бомбили мирних громадян під приводом знищення бойовиків".
- Зауважимо, що напередодні син Рамзана Кадирова Адам отримав звання "героя Чечні". Політтехнолог Юрій Подорожній припустив, що Адама готують на місце його батька, а Владімір Путін нібито прихильно ставиться до його кандидатури. Тому Кремль продовжить нагороджувати Кадирова-молодшого.