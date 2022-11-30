Кадиров несподівано заговорив про мир: про що це може свідчити

Ватажок Чечні Рамзан Кадиров несподівано заговорив, що його військові нібито не починають бій без пропозиції мирно вирішити ситуацію. Так він відреагував на заяву Папи Римського, що буряти та чеченці – найжорстокіші військові російської армії. Загалом останнім часом Кадиров зменшив свою публічну активність.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, упродовж останніх місяців Кадиров різко змінив свою риторику. Після наступальних дій на Сєвєродонецьк та Лисичанськ він взагалі говорив, що потім росіяни підуть на Польщу. Але зараз він перестав поширювати такі агресивні заяви.

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Він багато вкидав заяв, а зараз заспокоївся. Певно в Кремлі йому сказали не робити настільки схиблених заяв. Він став чуть обережнішим. І зараз говорить все в межах загального тренду на замирення та проведення перемовин з Україною,

– зазначив Фейгін.

Незрозуміло, чому духовні лідери дозволяють народам йти на війну проти України

Як наголосив Фейгін, Папа Римський відзначався неоднозначними заявами щодо війни в Україні. Але зробив багато чого важливого. До прикладу, він був одним із тих, хто займався звільненням українських захисників "Азовсталі".

Зараз Папа починає більше від себе говорити, як це сталося у випадку із заявою про бурятів та чеченців. Фейгін здивований, як взагалі їхні релігійні лідери дозволяють цим народам їхати на війну проти України.

Своєчасно було б духовним лідерам звернутися до своїх народів, щоб вони не підтримували цю бійню та не йшли на виконання воєнних злочинів. З цього приводу потрібно вести дискусії. Надіюся, що колись прийде час і до таких обговорень,

– розповів Фейгін.

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