Ранкова "бавовна" в Курську: є влучання у будівлю російського МВС
У російському Курську зранку 25 вересня лунали вибухи нібито внаслідок атаки безпілотників. Під ударом була будівля російського МВС.
Джерела 24 Каналу в українській розвідці підтверджують влучання у будівлю російського МВС в Курську. У розвідці додають, що операція у Курську ще триває.
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Росіяни бідкаються на атаку безпілотників
Водночас російські окупанти традиційно фантазують про успішну роботу "ПеВеО". З одного боку, окупанти підтверджують, що внаслідок атак дронів є пошкодження кількох приватних домоволодінь і даху адміністративної будівлі.
З іншого боку, загарбники кажуть, що так звана ППО "спрацювала".
Губернатор Курська заявив про атаку двох безпілотників. Один атакував Курськ, а інший упав у Курському районі. Водночас ще два безпілотники атакували Брянську область Росії.
У Курську неспокійно другий день поспіль
Російські окупанти ввечері 24 вересня бідкалися на атаку безпілотників у Курську. Традиційно загарбники заявляли про успішну роботу ППО.
Водночас у мережі натякали на приліт по аеродрому "Халіно". Що саме сталося – у мережі не повідомляють.
Також зранку 24 вересня безпілотник влучив в адмінбудівлю у Курську. Виявилося, це була будівля регіонального управління ФСБ. Джерела 24 Каналу в ГУР МО підтвердили, що Курськ атакував саме український безпілотник.
На цьому "бавовна" для російських військових у Курську не закінчилася. У розвідці підтвердили, що український безпілотник атакував нафтопереробний завод у Курську.
У Московській та Калузькій областях диверсанти знищили техніку
- У ГУР МО повідомили, що в ніч на 24 вересня невідомі диверсанти розширили географію "бавовни" на території Росії.
- Диверсанти відзначилися вдалими діями у Московській та Калузькій областях. У Московській області на території військового містечка було знищено паливозаправник.
- У Калузькій області на території військового містечка 60 арсеналу озброєння було знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.