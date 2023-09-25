Ранкова "бавовна" в Курську: є влучання у будівлю російського МВС

У російському Курську зранку 25 вересня лунали вибухи нібито внаслідок атаки безпілотників. Під ударом була будівля російського МВС.

Джерела 24 Каналу в українській розвідці підтверджують влучання у будівлю російського МВС в Курську. У розвідці додають, що операція у Курську ще триває.

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Росіяни бідкаються на атаку безпілотників

Водночас російські окупанти традиційно фантазують про успішну роботу "ПеВеО". З одного боку, окупанти підтверджують, що внаслідок атак дронів є пошкодження кількох приватних домоволодінь і даху адміністративної будівлі.

З іншого боку, загарбники кажуть, що так звана ППО "спрацювала".

Губернатор Курська заявив про атаку двох безпілотників. Один атакував Курськ, а інший упав у Курському районі. Водночас ще два безпілотники атакували Брянську область Росії.

У Курську неспокійно другий день поспіль

Російські окупанти ввечері 24 вересня бідкалися на атаку безпілотників у Курську. Традиційно загарбники заявляли про успішну роботу ППО.

Водночас у мережі натякали на приліт по аеродрому "Халіно". Що саме сталося – у мережі не повідомляють.

Також зранку 24 вересня безпілотник влучив в адмінбудівлю у Курську. Виявилося, це була будівля регіонального управління ФСБ. Джерела 24 Каналу в ГУР МО підтвердили, що Курськ атакував саме український безпілотник.

На цьому "бавовна" для російських військових у Курську не закінчилася. У розвідці підтвердили, що український безпілотник атакував нафтопереробний завод у Курську.

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