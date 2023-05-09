Путін випустив на волю "звіра", який першим має бути покараний за війну

Візит Зеленського до Нідерландів та Гааги минулого тижня актуалізував питання про притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Особливо після ордера для перших з них. І зокрема – самого російського президента.

Рашизм існував задовго до Путіна

Але є одна проблема, яка виходить за межі чинних механізмів та юрисдикції. Засудженими мають бути не лише керівники Росії та російських злочинних угрупувань, але і все те, що породило війну.

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Все це вигадав не особисто Владімір Путін. Усе це існувало задовго до Путіна.

Минулого тижня Верховна Рада визначила "рашизм" державною ідеологією Росії. Це, звісно, викликало неабиякий вий на болотах, зокрема серед "російських лібералів". Останні кажуть, що, мовляв, жодної офіційної ідеології у Росії немає, і все, що робить російське керівництво – це суто виконання забаганок особисто Путіна.

Однак я логіку визнання та засудження "рашизму" приймаю та підтримую. Дійсно, за підсумками війни мають бути засуджені не лише люди, але і злочинні організації (від Росгвардії до безпосередньо самої російської армії), а також ідеологія, яка виправдовувала та освячувала агресію проти України. Ця ідеологія виникла не вчора, і не позавчора.

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Путін дозволив росіянам бути собою

Ідеологія російської виключності та вищості. Ідеологія імперського розширення. Ідеологія смерті та вбивства, як чогось "священного". Ідеологія поглинання інших народів тощо. Все це має бути визначено та засуджено, і про це треба говорити вже зараз.

Путін зміг утвердити свою одноосібну владу виключно на основі глибинних імперіалістичних установок суспільства. Він просто випустив всю цю ненависть, злобу та агресію на поверхню, дозволив носіями цієї тотальної ненависті бути собою. Дозволив та підтримав схвалення людожерських режимів російського минулого. Усе це – факт.

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Зрештою, Путін не вигадав деяких "російських філософів", яких він регулярно цитує, бо ці "філософи" жили за століття до нього.

Усе це окрема тема, яка має рухатися паралельно із засудженням конкретних злочинців. Однак ігнорувати те, що все породила не одна людина, а пануюча у Росії людиноненависницька ідеологія, просто не можна. Захід теж повинен це визнати.