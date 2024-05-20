Гелікоптер з президентом Ірану потрапив в аварію: автор The Atlantic заявив про смерть Раїсі

Вертоліт, на борту якого був президент Ірану Ібрагім Раїсі, 19 травня потрапив в авіакатастрофу. У The Atlantic опублікували статтю, у якій історик Араш Азізі заявив про смерть Раїсі, однак підтвердити цей факт він не зміг.

Наразі офіційної інформації про стан президента Ірану немає, тому такі гучні заяви Азізі можуть бути лише чуткам. Окрім того, раніше у мережі публікували дезінформацію щодо авіакатастрофи, тому подібні повідомлення потребують аналізу.

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Історик заявив про смерть Раїсі, однак підтвердити не зміг

Старший викладач історії та політології в Університеті Клемсона Араш Азізі у статті для американського видання The Atlantic заявив, що президент Ірану нібито загинув під час авіакатастрофи. Таку гучну заяву історик зробив, посилаючись на власні джерела.

Джерело в Тегерані, близьке до президента, повідомило мене, що смерть Раїсі підтверджена, і що влада шукає спосіб повідомити цю новину, не викликаючи хаосу,

– написав Азізі.

Проте історик та політолог наголосив, що не зміг підтвердити факт смерті президента Ірану. Азізі у статті додав, що у разі загибелі Раїсі в Ірані почнеться запекла боротьба за владу.

Варто наголосити, що наразі такі заяви більше подібні на чутки, адже офіційних підтверджень гибелі Раїсі немає. Рятувально-пошукова операція триває, однак вона ускладнюється погодними умовами у горах.

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Вертоліт президента Ірану потрапив в авіакатастрофу