Авіакатастрофа з Раїсі: хто загинув разом з президентом Ірану

20 травня 2024, 09:14
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Джерело:

MEHR

19 травня стало відомо про можливу катастрофу, якої зазнав гелікоптер президента Ірану Ібрагіма Раїсі. Вранці 20 травня в Ірані офіційно підтвердили про смерть іранського лідера, у гелікоптері разом з ним перебувала низка посадовців.

Президентський гелікоптер, який впав напівдорозі з Азербайджана в Іран досить довго шукали в горах через погані погодні умови. Врешті, коли рятувальники його знайшли, стало відомо, що не вижив ніхто.

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Хто ще загинув крім Раїсі

Гелікоптер, у якому летіли президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдуллахіан розбився в густому лісі на сході Азербайджану в неділю, 19 травня.

В інциденті загинули всі пасажири гелікоптера:

  • президент Ібрагім Раїсі,
  • міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдуллахіан,
  • губернатор провінції Східний Азербайджан Ірану Малек Рахматі,
  • аятола Мохаммад Алі Але-Хашем, представник Лідера ісламської революції в провінції Східний Азербайджан,
  • та ще кілька людей.

Посадовці, що загинули разом з Раїсі / Фото MEHR

Що відомо про авіакатастрофу Раїсі

  • Раїсі перебував в Азербайджані 19 травня зранку, де разом з президентом країни Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу на річці Арас. Примітно, що іранського лідера перевозив російський вертоліт Мі-171.
  • Авіакатастрофа трапилася в районі азербайджанського міста Джульфа, зв'язок з іранським лідером повністю зник. Крім того, іранські державні ЗМІ повідомляли, що причиною катастрофи стала погана погода.
  • Очільник МВС Ірану Вахіді підтвердив національному телебаченню, що один із вертольотів президентського конвою "жорстко приземлився". Він додавав, що "через туман і погану погоду може знадобитися час, щоб дістатися до місця події".
  • Згодом стало відомо, що вдалося виявити уламки гелікоптера президента Раїсі, який згорів повністю. 
  • Першим напівофіційне інформаційне агентство уряду Ірану Mehr заявило вранці 20 травня, що президент Раїсі потрапив в авіакатастрофу та "прийняв мученицьку смерть", коли "виконував свій обов'язок перед народом Ірану".

Автор: Василь Розтрьопа