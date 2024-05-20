Авіакатастрофа з Раїсі: хто загинув разом з президентом Ірану

19 травня стало відомо про можливу катастрофу, якої зазнав гелікоптер президента Ірану Ібрагіма Раїсі. Вранці 20 травня в Ірані офіційно підтвердили про смерть іранського лідера, у гелікоптері разом з ним перебувала низка посадовців.

Президентський гелікоптер, який впав напівдорозі з Азербайджана в Іран досить довго шукали в горах через погані погодні умови. Врешті, коли рятувальники його знайшли, стало відомо, що не вижив ніхто.

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Хто ще загинув крім Раїсі

Гелікоптер, у якому летіли президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдуллахіан розбився в густому лісі на сході Азербайджану в неділю, 19 травня.

В інциденті загинули всі пасажири гелікоптера:

президент Ібрагім Раїсі,

міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдуллахіан,

губернатор провінції Східний Азербайджан Ірану Малек Рахматі,

аятола Мохаммад Алі Але-Хашем, представник Лідера ісламської революції в провінції Східний Азербайджан,

та ще кілька людей.

Посадовці, що загинули разом з Раїсі / Фото MEHR

Що відомо про авіакатастрофу Раїсі