Авіакатастрофа з Раїсі: хто загинув разом з президентом Ірану
Джерело:MEHR
19 травня стало відомо про можливу катастрофу, якої зазнав гелікоптер президента Ірану Ібрагіма Раїсі. Вранці 20 травня в Ірані офіційно підтвердили про смерть іранського лідера, у гелікоптері разом з ним перебувала низка посадовців.
Президентський гелікоптер, який впав напівдорозі з Азербайджана в Іран досить довго шукали в горах через погані погодні умови. Врешті, коли рятувальники його знайшли, стало відомо, що не вижив ніхто.
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Хто ще загинув крім Раїсі
Гелікоптер, у якому летіли президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдуллахіан розбився в густому лісі на сході Азербайджану в неділю, 19 травня.
В інциденті загинули всі пасажири гелікоптера:
- президент Ібрагім Раїсі,
- міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдуллахіан,
- губернатор провінції Східний Азербайджан Ірану Малек Рахматі,
- аятола Мохаммад Алі Але-Хашем, представник Лідера ісламської революції в провінції Східний Азербайджан,
- та ще кілька людей.
Посадовці, що загинули разом з Раїсі / Фото MEHR
Що відомо про авіакатастрофу Раїсі
- Раїсі перебував в Азербайджані 19 травня зранку, де разом з президентом країни Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу на річці Арас. Примітно, що іранського лідера перевозив російський вертоліт Мі-171.
- Авіакатастрофа трапилася в районі азербайджанського міста Джульфа, зв'язок з іранським лідером повністю зник. Крім того, іранські державні ЗМІ повідомляли, що причиною катастрофи стала погана погода.
- Очільник МВС Ірану Вахіді підтвердив національному телебаченню, що один із вертольотів президентського конвою "жорстко приземлився". Він додавав, що "через туман і погану погоду може знадобитися час, щоб дістатися до місця події".
- Згодом стало відомо, що вдалося виявити уламки гелікоптера президента Раїсі, який згорів повністю.
- Першим напівофіційне інформаційне агентство уряду Ірану Mehr заявило вранці 20 травня, що президент Раїсі потрапив в авіакатастрофу та "прийняв мученицьку смерть", коли "виконував свій обов'язок перед народом Ірану".