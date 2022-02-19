У разі нової агресії Росії санкції ЄС стосуватимуться енергетичного сектору, – глава Єврокомісії

19 лютого 2022 , 11:52
Читать новость на русском

Джерело:

Урсула фон дер Ляєн у твітері

Євросоюз готовий запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі її нового вторгнення в Україну. Вони торкнуться енергетичного сектору та доступу до високих технологій.

Відповідну заяву зробила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбулася у суботу, 19 лютого.

Читайте також Велика Британія готова відрізати Росію від фінансових ринків: головна умова

Ми вже погодили жорсткі санкції, які можуть мати тяжкі наслідки для Москви в разі подальшого військового нападу. Вони включатимуть обмеження в енергетичному секторі та у доступі до високих технологій,
– сказала політикиня.

Глава Єврокомісія наголосила, що "мислення Кремля, яке походить із темного минулого, може коштувати Росії процвітаючого майбутнього". Водночас Євросоюз підтримує Україну.

Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС і НАТО зберігатимуть повну єдність щодо ситуації навколо української держави та залишатимуться єдиними у відповідь на російські загрози.

Зверніть увагу! Борис Джонсон заявив, що Захід має виявити єдність перед перемовинами щодо кризи, яку створила Росія. За його словами, потрібен " потужний прояв солідарності".

Санкції проти Росії: що відомо

До теми – США готують санкції особисто для Путіна: дивіться відео

Автор: Олег Васьків