Разом протидіятимуть російській агресії: Зеленський зустрівся з Макроном

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном під час саміту "Східного партнерства" в Бельгії. Лідери держав обговорили загрозу російського вторгнення до України.

Темою обговорення також була співпраця України та Франції. Зустріч відбулася 15 грудня.

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З 1 січня 2022 року Франція буде головувати у Європейському Союзі. Саме тому Володимир Зеленський під час розмови з Еммануелем Макроном оговорив питання безпеки України.

Обговорив з Еммануелем Макроном питання співпраці України і Франції. Сподіваюся, що головування Франції у ЄС приділятиме окрему увагу безпеці України та протидії гібридній агресії Росії у Європі,

– повідомив Зеленський.

Також лідери держав обговорили перспективи членства України в НАТО. Зеленський та Макрон скоординували свої позиції в цьому питанні.

Зеленський на саміті "Східного партнерства": головне

Президент України вранці 15 грудня вирушив до Брюсселя на саміт "Східного партнерства".

У межах саміту Володимир Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Галієвим. Політики обговорили питання обміну полоненими між Україною та Росією.

Також глава держави зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем та обговорив з ним питання членства України в ЄС.

Під час зустрічі з президентом Словенії Янезом Яншею Володимир Зеленський підписав угоду про підтримку членства України в ЄС.

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