Разумков давно не є членом команди президента, – Гайдай

29 вересня 2021 , 21:13
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У "Слузі народу" звертали увагу на фундаментальних розбіжностях у поглядах з Дмитром Разумковим. Водночас ситуація довкола спікера парламенту – давня.

Про це в ефірі авторської програми "Що це було?" Сергія Лещенка сказав політтехнолог Сергій Гайдай. Він вважає, що поки шансів у Разумкова на самостійну кар'єру у політиці мало.

Зверніть увагу Разумкова не запросили: Арахамія пояснив, чому "слуги" не кличуть спікера у Трускавець

"Разумков давно вже не є членом команди президента. Було питання тільки за яким сценарієм він себе позначить у політиці як окрема особа, яка очолює якусь окрему політичну силу", – сказав політтехнолог.

Для Разумкова розробляють сценарії

За словами Сергія Гайдая, наразі плани Дмитра Разумкова незрозумілі, проте є інформація, що спікера парламенту вже давно є команда консультантів, яка прораховує для нього сценарії.

Не розумію, які шанси у нього (зробити самостійну кар'єру – 24 канал) поки він не заявить, які цілі у нього в політиці, чому він не з президентом, що його не влаштовує,
– сказав Гайдай.

Читайте також Потрібна відверта розмова з Разумковим і Зеленським, – заступниця Арахамії

Власне Дмитро Разумков 22 вересня заявив, що готовий до відставки у разі того, якщо таке рішення ухвалять його колеги. Водночас сам покидати посаду голова Верховної Ради не збирається.

Повний випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

Ситуація довкола "слуг" й Разумкова: коротко

  • Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента,  звинуватив Дмитра Разумкова в розбіжності поглядів зі "Слугою народу" щодо стратегії розвитку держави – спікер Верховної Ради відреагував.
  • Нардепка Олена Мошенець зазначила, що нічого критичного у стосунках фракції та Разумкова нема.
  • Проте у "Слузі народу" можливу відставку з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова назвали маніпуляцією. Данило Гетманцев запевнив, що підписи на звільнення спікера не збирають. 
Автор: Жанна Клименко