Разумков давно не є членом команди президента, – Гайдай
Джерело:24 канал
У "Слузі народу" звертали увагу на фундаментальних розбіжностях у поглядах з Дмитром Разумковим. Водночас ситуація довкола спікера парламенту – давня.
Про це в ефірі авторської програми "Що це було?" Сергія Лещенка сказав політтехнолог Сергій Гайдай. Він вважає, що поки шансів у Разумкова на самостійну кар'єру у політиці мало.
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"Разумков давно вже не є членом команди президента. Було питання тільки за яким сценарієм він себе позначить у політиці як окрема особа, яка очолює якусь окрему політичну силу", – сказав політтехнолог.
Для Разумкова розробляють сценарії
За словами Сергія Гайдая, наразі плани Дмитра Разумкова незрозумілі, проте є інформація, що спікера парламенту вже давно є команда консультантів, яка прораховує для нього сценарії.
Не розумію, які шанси у нього (зробити самостійну кар'єру – 24 канал) поки він не заявить, які цілі у нього в політиці, чому він не з президентом, що його не влаштовує,
– сказав Гайдай.
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Власне Дмитро Разумков 22 вересня заявив, що готовий до відставки у разі того, якщо таке рішення ухвалять його колеги. Водночас сам покидати посаду голова Верховної Ради не збирається.
Повний випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео
Ситуація довкола "слуг" й Разумкова: коротко
- Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента, звинуватив Дмитра Разумкова в розбіжності поглядів зі "Слугою народу" щодо стратегії розвитку держави – спікер Верховної Ради відреагував.
- Нардепка Олена Мошенець зазначила, що нічого критичного у стосунках фракції та Разумкова нема.
- Проте у "Слузі народу" можливу відставку з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова назвали маніпуляцією. Данило Гетманцев запевнив, що підписи на звільнення спікера не збирають.