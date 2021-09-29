Разумков давно не є членом команди президента, – Гайдай

У "Слузі народу" звертали увагу на фундаментальних розбіжностях у поглядах з Дмитром Разумковим. Водночас ситуація довкола спікера парламенту – давня.

Про це в ефірі авторської програми "Що це було?" Сергія Лещенка сказав політтехнолог Сергій Гайдай. Він вважає, що поки шансів у Разумкова на самостійну кар'єру у політиці мало.

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"Разумков давно вже не є членом команди президента. Було питання тільки за яким сценарієм він себе позначить у політиці як окрема особа, яка очолює якусь окрему політичну силу", – сказав політтехнолог.

Для Разумкова розробляють сценарії

За словами Сергія Гайдая, наразі плани Дмитра Разумкова незрозумілі, проте є інформація, що спікера парламенту вже давно є команда консультантів, яка прораховує для нього сценарії.

Не розумію, які шанси у нього (зробити самостійну кар'єру – 24 канал) поки він не заявить, які цілі у нього в політиці, чому він не з президентом, що його не влаштовує,

– сказав Гайдай.

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Власне Дмитро Разумков 22 вересня заявив, що готовий до відставки у разі того, якщо таке рішення ухвалять його колеги. Водночас сам покидати посаду голова Верховної Ради не збирається.

Повний випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

Ситуація довкола "слуг" й Разумкова: коротко