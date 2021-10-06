Разумков готовий іти до суду, якщо в нього заберуть мандат

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков готовий позиватися до суду. Це у тому випадку, якщо його позбавлять мандату народного депутата.

Разумков вважає, що це було б незаконно. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Прямий" (каналу, нагадаємо, п'ятого президента Петра Порошенка, політсила якого проти відставки спікера) 5 жовтня.

Думка до теми Терпіння гаранта скінчилось: промова Разумкова у Трускавці не змінила б долю спікера

Разумков готовий відстоювати мандат нардепа у суді

Глава українського парламенту (хоч і наразі відсторонений від ведення сесій) Дмитро Разумков, вочевидь, невдовзі втратить цю посаду. "Слуга народу" ініціювала процедуру відкликання спікера, і прагне завершити її якнайшвидше.

А проте проблема для Разумкова не тільки в цьому:

Його теоретично можуть позбавити мандата народного депутата.

Адже він йшов 1 номером у списку "слуг", та зараз членом фракції не є.

У телеефірі 5 жовтня спікер відповів на питання, чи буде він позиватися до суду, якщо мандат народного депутата в нього таки заберуть.

Так, я відстоюватиму своє право. Тому що це вже не про посаду, а це про можливість робити те, що я обіцяв, як політик,

– заявив Дмитро Разумков.

І додав, що "це вже не про посади, а про людей". Хай там як, а будь-яку спробу позбавити себе мандата нардепа Разумков вважає незаконною, бо для цього "немає підстав".

Коротко про відставку та відсторонення Разумкова