Разумков готовий іти до суду, якщо в нього заберуть мандат
Джерело:24 канал
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков готовий позиватися до суду. Це у тому випадку, якщо його позбавлять мандату народного депутата.
Разумков вважає, що це було б незаконно. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Прямий" (каналу, нагадаємо, п'ятого президента Петра Порошенка, політсила якого проти відставки спікера) 5 жовтня.
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Разумков готовий відстоювати мандат нардепа у суді
Глава українського парламенту (хоч і наразі відсторонений від ведення сесій) Дмитро Разумков, вочевидь, невдовзі втратить цю посаду. "Слуга народу" ініціювала процедуру відкликання спікера, і прагне завершити її якнайшвидше.
А проте проблема для Разумкова не тільки в цьому:
- Його теоретично можуть позбавити мандата народного депутата.
- Адже він йшов 1 номером у списку "слуг", та зараз членом фракції не є.
У телеефірі 5 жовтня спікер відповів на питання, чи буде він позиватися до суду, якщо мандат народного депутата в нього таки заберуть.
Так, я відстоюватиму своє право. Тому що це вже не про посаду, а це про можливість робити те, що я обіцяв, як політик,
– заявив Дмитро Разумков.
І додав, що "це вже не про посади, а про людей". Хай там як, а будь-яку спробу позбавити себе мандата нардепа Разумков вважає незаконною, бо для цього "немає підстав".
Коротко про відставку та відсторонення Разумкова
- У вівторок, 5 жовтня, Верховна Рада 240 голосами відсторонила спікера Дмитра Разумкова від ведення засідань на 2 дні. Як кажуть у "Слузі народу", вже 7 жовтня Разумкова взагалі можуть відправити у відставку.
- Запуск процедури відставки спікера у Зеленського пояснили тим, що Разумков припинив бути "членом команди".