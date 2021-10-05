На запитання, чому він не у Трускавці, Разумков відповідав, що деякі його колеги вирішили, ніби йому не треба там бути. "Я завжди був на фракціях. Думаю, коли розглядається питання відставки спікера, мабуть, варто було б його послухати", – сказав він.

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Можливо, і справді треба було б послухати спікера, якби це щось змінило. Оскільки рішення на той момент, будьмо чесними, вже ухвалили, і залишалось тільки залагодити всі формальності, то навряд чи спіч у Трускавці міг би щось у долі Разумкова змінити.

Ба більше, за 2 попередні роки його вже наслухались: але не під куполом чи на фракції, а в основному з екранів телевізору.

Там він критикував чи не кожну ініціативу президента, починаючи від залагодження конституційної кризи, створеної Конституційним Судом, закінчуючи законопроєктом про олігархів, який став останньою краплею у терпінні гаранта.

У Трускавці було кого слухати

Та й власне і без Разумкова було у Трускавці, кого послухати. Бо зі "слугами" у санаторій поїхали:

око "государеве" Ірина Венедіктова;

очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський;

голова Нацагентства із запобігання корупції Олександр Новіков;

прем'єр Денис Шмигаль та інші потрібні, хоч і менш важливі, у масштабах держави, люди.

Спікер – друга людина в державі

Саме голова Ради є другою людиною в державі. Ні прем'єр Шмигаль, ні помічник президент Сергій Шефір, ні навіть Андрій Єрмак, а саме спікер парламенту має виконувати функції президента, якби щось сталось.



Разумков – друга людина в державі / Фото пресслужби Верховної Ради

Пам'ятаєте, як після того, як "попелюшка втекла і залишила нам свою туфельку", тобто коли Віктор Янукович втік і не залишив нам нічого, окрім Межигір'я, виконуючим обов'язки президента став Олександр Турчинов. Це якраз той самий випадок.

Тож і виходить, що другу людину в державі на збори не покликали. Але туди взяли те, що про спікера нагадувало – 2 комплекти підписних листів, щоб всі, хто "хоче", могли засвідчити своє бажання змінити другу людину в державі.

Водночас зібрати 150 голосів "за" – це лише половина справи. Бо у залі треба зібрати 226 голосів – щонайменше. Коли голосували за призначення Разумкова, то не підтримали це рішення тоді тільки у "Європейській Солідарності" та хтось позафракційний.

Цікаво! Через 2 роки думка "ЄС" змінила думку на кардинально протилежну. Тепер політсила називає збір підписів за відставку спікера "узурпацією влади".

Ми бачимо, що пан Зеленський вкотре намагається публічно розправлятися з усіма, хто намагатиметься мати інший погляд, який не буде споріднений з його особистим. Він знищуватиме їх публічно для того, щоб, як казали, "бий свого, щоб чужі боялися". Iрина Фріз Народна депутатка від "Європейської Солідарності"

"Парламент – в інтересах держави"

Якщо вже згадали, з чого все починалось, то згадаймо і промову спікера. "Я сподіваюся, що ми дійсно будемо парламентом, який працюватиме на інтереси держави, попри політичні амбіції, іноді особисті інтереси. Ми ввійдемо в історію як парламент, який зміг об'єднати країну", – говорив Разумков.

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На мою думку, в інтересах держави це, зокрема, означає дати Раді нацбезпеки й оборони "друге життя". Погодьтеся, навіщо нам в країні глибоко стурбований орган. З цим ми і самі впораємось.

Водночас того, хто може запровадити санкції на час слідства – нам дуже не вистачало. В інтересах держави було закрити "помийки", які розпалювали ненависть та ворожнечу.

Вони не об'єднували, а якраз роз'єднували країну і переповідали у своїх ефірах російські тези. В інтересах держави було проголосувати законопроєкт, який нарешті називає олігархів – олігархами.



Разумков хотів, щоб парламент працював в інтересах України / Фото пресслужби Ради

На думку Разумкова, в інтересах держави означало інше, наприклад, ручне керування депутатами. Якби ви дивились засідання Верховної Ради, то помітили б, що в Разумкова є 2 фрази:

одна – за допомогою якої голосують за документи;

а інша – за якою провалюють.

Може (Разумков стверджує, що так і є), це звісно збіг. Але так стається, що щойно Разумков радить депутатам визначатись, вони зазвичай не ухвалюють закони.

У спікера з певного часу з'явилась навіть окрема від фракції позиція, яку він любить висловлювати: але не на зборах з депутатами, не у чатах "слуг", а на каналах.

Я – член парламенту, я співавтор правок (закону про олігархів – 24 канал). Провели комітет – мені не надіслали ні таблицю правок та пропозицій, ні запросили на комітет. Я дізнався постфактум, що ви його провели. Я з цим розбиратимусь. Дмитро Разумков Спікер Верховної Ради

Політична гра Разумкова

Це вже дуже схоже на політичну гру у власний політичний проєкт. Нічого поганого у цьому нібито й немає, але трохи зарано. Щойно він зійде з трибуни і посади спікера до "простого смертного" позафракційного депутата, то народ відразу почне його забувати, як не пам'ятав і 2 роки тому.

Що навирішували у Трускавці

Про оскар, вечірку та більярд у Трускавці не розповідатиму. Бо вважаю, що кожен має право на відпочинок, навіть народні депутати.

Журналісти запитали у Володимира Зеленського, як би гарант оцінив роботу себе і своєї партії за ці 2 роки по 5-бальній системі.

Партія "Слуга народу"… Вважаю, що наразі 3+,

– відповів президент.

Водночас собі він поставив 7 – 8 балів, але вже за 12-бальною системою. Наразі без прив'язки до прізвищ скажу дякую за чесність в оцінюванні.

Кадрові перестановки

Кадрові перестановки, які анонсували, вирішили залишити на кінець жовтня. Про це повідомив нардеп від "Слуг" Олександр Качура. За настроями всередині фракції, як він зауважив, найближчим часом можуть замінити приблизно 4 або 5 міністрів.

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Джерела повідомляють, що під загрозою звільнення:

віцепрем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський;

міністерка соцполітики Марина Лазебна;

міністр оборони Андрій Таран;

міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський;

перший віцепрем'єр-міністр економіки Олексій Любченко.

Найголовніша проблема, кажуть, полягає лише у тому, що на потенційні місця немає кандидатів. Мовляв, кадровим ліфтом немає кого доставляти на гору.