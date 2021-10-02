Разумков кличе "Слуг народу" на розмову в Раду: відома дата

Дмитро Разумков заявив, що запрошує нардепів фракції "Слуга народу" на зустріч. Вона буде присвячена обговоренню роботи спікера Верховної Ради.

Офіційний документ написаний на ім'я голови фракції СН" Давида Арахамії та нардепів від фракції "слуг". Відповідний документ опублікувала прессекретарка глави Верховної Ради Ольга Туній.

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Разумков запросив "Слуг народу" на зустріч

Він пояснив, що зустріч відбудеться через те, що 30 вересня надійшов лист з підписом глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії щодо видачі підписних листів під пропозицією про відкликання глави Ради Дмитра Разумкова з посади " у зв'язку з незадовільною роботою".

Запрошую вас як представників депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" на зустріч в понеділок, 4 жовтня 2021 року о 18:00 в конференц-зал адмінбудівлі Верховної Ради України по вулиці Михайла Грушевського 5,

– мовиться у документі.

До речі, варто відзначити, що фракція "Слуга народу" з 1 жовтня перебуває на засіданні "Великої фракції" в Трускавці. Там вони запланували обговорити досягнення та провали фракції й окреслити подальшу роботу.

Проте спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова не запросили. Він заявив, що рішення не запросити його в Трускавець є неправильним та несправедливим. Адже Разумков заявив, що готовий відзвітувати про свою роботу за останні 2 роки та дискутувати на будь-яку тему.

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