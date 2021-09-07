Разумков несподівано став другим після Зеленського за рівнем довіри українців

Найбільше українці довіряють президенту Володимиру Зеленському. На другому місці опинився спікер Ради Дмитро Разумков.

Так, Зеленському скоріше довіряє 31% українців, а Разумкову – 22%. При цьому президенту скоріше не довіряють 20%, спікеру – 14%.

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Рейтинг довіри

Петру Порошенку та Юлії Тимошенко скоріше довіряють 18% людей, Юрію Бойку та Денису Шмигалю – 15%. Натомість найбільше не довіряють Віктору Медведчуку – 57%, а також Порошенку – 55%.

За дослідженням Центру Разумкова, взимку найбільше українців теж довіряли саме спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову. Рейтинг довіри становив 32%. На другій сходинці був Зеленський.



Кому довіряють українці / Фото "Рейтингу"

Що відомо про політичні амбіції Разумкова

Експерти все частіше зазначають, що Разумков невдовзі може піти у самостійне "політичне" плавання.

Політолог Микола Давидюк прогнозує, що Разумков може претендувати на посаду президента. Його шанси експерт оцінює як "50 на 50".

Раніше ЗМІ писали, що на одній із зустрічей Володимир Зеленський запитав у Дмитра Разумкова, чи він планує висувати свою кандидатуру на президентські вибори у 2024 році. Спікер начебто вирішив не відповідати.

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