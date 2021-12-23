Разумков під'їдатиме рейтинг "слуг", і не тільки їхній, – політолог

Рейтинг Дмитра Разумкова стрімко змінюється. Цілком ймовірно, що він забиратиме голоси в інших кандидатів.

Зокрема ексспікер Верховної Ради забиратиме рейтинг у монобільшості. Таку думку в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" висловив політолог Валентин Гладких.

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За його словами, багатьом людям хотілося б, аби Разумков повністю їв рейтинг "Слуги народу", але це не зовсім так.

Насправді він безумовно під'їдатиме рейтинг "Слуги народу". Але він під'їдатиме не тільки їхній,

– наголосив Гладких.

Він пояснив, що Разумков під'їдатиме рейтинг "слуг" в базових регіонах в умовно біло-блакитного електорального поля.

Про рейтинги "Розумної політики" поки не варто говорити

Ще в червні у "Слузі народу" заявляли, що в Разумкова немає жодних шансів виграти президентські вибори. Навпаки таким рішенням він може нібито зіпсувати свою репутацію.

Щодо рейтингів "Розумної політики", експерт вважає, що варто говорити про них, коли з'явиться хоча б конкретний персональний склад політичної сили.

"Наразі Разумкову не вдалось навіть створити депутатську групу у парламенті. Поки – це одне із міжфракційних об'єднань", – додав Гладких.

Разумков в політиці: що треба знати