Разумков розповів, чи олігархи пропонували йому допомогу перед відставкою

Верховна Рада 5 жовтня проголосувала за відсторонення голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. 7 жовтня спікера можуть відкликати з посади. Сам Разумков запевняє, що жодних пропозицій від олігархів у теперішній ситуації не отримує.

Про це спікер повідомив на брифінгу у парламенті. Він наголосив, що жодних дзвінків від олігархів не було – так, як і за весь час його роботи у Раді.

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Олігархи допомогу не пропонували, – Разумков

Олігархи не телефонували, не пропонували допомогу. Так само, як і за останні два роки моєї роботи в кріслі голови Верховної Ради,

– сказав Разумков.

Спікер вважає, що наразі – коли він за крок до відставки – жодних пропозицій робити недоцільно. Набагато більше причин було телефонувати раніше, особливо, наприклад, у серпні 2019 року. Проте і тоді, додав Разумков, цього не відбулось.

Парламент відсторонив спікера на 2 засідання

Зазначимо, що процес відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера офіційно запустили 4 жовтня. Вже наступного дня 240 нардепів проголосували за те, щоб відсторонити його на 2 пленарні засідання.

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Голосування за відкликання Разумкова відбудеться 7 жовтня

Раніше Разумков стверджував, що проголосувати за його відставку неможливо буде протягом цього пленарного тижня, адже регламент вже сформований. Тепер відкликання Разумкова розглядатимуть 7 жовтня. Це підтримали 246 народних обранців.