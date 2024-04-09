Прикордонники підбили касетну авіабомбу, що впала не здетонувавши: відео з Донеччини

Сили оборони тримають лінію фронту, зокрема на Донеччині, знищуючи ворога, його особовий склад та техніку. Нашим зенітникам вдалось підбити потужну російську авіабомбу.

Власне, вранці 9 квітня у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що в Донецькій області прикордонники бригади "Помста" поцілили у касетну бомбу РБК-250. Входить підрозділ до складу "Гвардії наступу".

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Зенітники підбили РБК-250

Зазначимо, що вага бомби, яку приземли українські військові, – 250 кілограмів – тобто чверть від тонни. Ціль впала, але не здетонувала. Українські сапери згодом оперативно її підірвали.

На Донеччині прикордонники підбили касетну авіабомбу. Зенітники бригади "Помста" Гвардії Наступу поцілили у РБК-250, вагою у чверть тонни. Вона впала не здетонувавши. Вже після огляду сапери її підірвали,

– пишуть у МВС України.

Водночас у відомстві опублікували відео, на якому справді видно величезну РБК-250, яку вдалось підбити українським зенітникам так, аби вона не вибухнула.

Російська РБК-250 на Донеччині впала не здетонувавши: дивіться відео МВС

Більше про втрати ворога

"Гвардія наступу" – рекрутингова кампанія МВС України, що має на меті формування нових штурмових бригад у складі Нацгвардії, Нацполіції та Прикордонної служби. Набір добровольців розпочали на початку лютого 2023 року. Станом на квітень 2024 року загалом "Гвардія наступу" налічує 10 бригад. Серед них бригади Державної прикордонної служби – "Помста" і "Сталевий кордон".

Станом на 9 квітня від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 449 250 бійців. 850 солдатів – лише за минулу добу, а також:

танків – 7 110 (+23);

бойових броньованих машин – 13 620 (+45);

артилерійських систем – 11 386 (+30);

РСЗВ – 1 039;

засобів ППО – 753 (+2);

літаків – 347;

гелікоптерів – 325;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 033 (+37);

крилатих ракет – 2 065;

кораблів і катерів – 26;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 181 (+71);

спеціальної техніки – 1 868 (+1).

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Авіація Сил оборони завдала ударів по:

4 ЗРК;

7 районах зосередження.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по: