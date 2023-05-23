Повстанці обвели довкола пальця ГРУ Росії: Світан про ситуацію на Бєлгородщині та Брянщині
Бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" 22 травня перетнули російський кордон та почали "звільняти" населені пункти у Бєлгородській та Брянській областях. Російські добровольці борються проти окупаційного путінського режиму.
Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він припустив, що можливо свої дії у Бєлгородській області росіяни узгоджують зі Збройними Силами України.
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Якісна дезінформація
Під час планування операції російським спецслужбам вкинули дезінформацію, що буцімто йде підготовка операції у Курській області. У зв'язку з цим росіяни перекинули до Курська військових, яких планували відправити у Бахмут.
Однак бійці РДК та легіону "Свобода Росії" почали проводити операцію у Брянській і Бєлгородській областях, де російських солдатів просто не було. Тепер росіяни намагаються хоч якось організувати оборону цих територій.
Світан наголосив, що ця операція добре продумана і чудово виконана. Ось що означає дезінформація та ІПСО.
"Це напрямок на Москву і вкрай наляканих ід*отів. Там люди взагалі не розуміють, що йде війна з Україною", – сказав військовий експерт.
Світан про те, як російським повстанцям вдалося обвести довкола пальця ГРУ Росії: дивіться відео
Мета українців і росіян
На думку Світана, одне з головних завдань ЗСУ – знищення російської армії.
Російські добровольці борються проти окупаційного путінського режиму. Їхнє завдання – звільнення території Росії.
Розвиток цієї ситуації залежатиме від оперативної ситуації, прийнятих рішень і від дій російських військ.
Оскільки керівництво Росії важко і довго приймає рішення, то за цей час російські добровольці "звільнять" велику частину територій,
– підсумував військовий експерт.
Що відомо про "звільнення" Бєлгородщини
- Бійці Російського добровольчого корпусу, що воюють на боці ЗСУ, завітали на Бєлгородщину та Брянщину. Згодом бійці РДК заявили про повне звільнення кількох населених пунктів у Бєлгородської області.
- Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Владіміру Путіну повідомлено про спробу прориву "українських диверсантів" у Бєлгородську область. Москва цинічно звинуватила в усьому "українську ДРГ".
- Речник ГУР МО Андрій Юсов спростував інформацію про "українську ДРГ". За його словами, російські добровольці проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.