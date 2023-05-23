Повстанці обвели довкола пальця ГРУ Росії: Світан про ситуацію на Бєлгородщині та Брянщині

Бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" 22 травня перетнули російський кордон та почали "звільняти" населені пункти у Бєлгородській та Брянській областях. Російські добровольці борються проти окупаційного путінського режиму.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він припустив, що можливо свої дії у Бєлгородській області росіяни узгоджують зі Збройними Силами України.

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Якісна дезінформація

Під час планування операції російським спецслужбам вкинули дезінформацію, що буцімто йде підготовка операції у Курській області. У зв'язку з цим росіяни перекинули до Курська військових, яких планували відправити у Бахмут.

Однак бійці РДК та легіону "Свобода Росії" почали проводити операцію у Брянській і Бєлгородській областях, де російських солдатів просто не було. Тепер росіяни намагаються хоч якось організувати оборону цих територій.

Світан наголосив, що ця операція добре продумана і чудово виконана. Ось що означає дезінформація та ІПСО.

"Це напрямок на Москву і вкрай наляканих ід*отів. Там люди взагалі не розуміють, що йде війна з Україною", – сказав військовий експерт.

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Мета українців і росіян

На думку Світана, одне з головних завдань ЗСУ – знищення російської армії.

Російські добровольці борються проти окупаційного путінського режиму. Їхнє завдання – звільнення території Росії.

Розвиток цієї ситуації залежатиме від оперативної ситуації, прийнятих рішень і від дій російських військ.

Оскільки керівництво Росії важко і довго приймає рішення, то за цей час російські добровольці "звільнять" велику частину територій,

– підсумував військовий експерт.

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