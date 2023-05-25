Найнебезпечніший дурень у світі: чому Путін ніяк не відреагував на події у Бєлгороді

Безпрецедентна операція Російського добровольчого корпусу та Легіону "Свобода Росії" на Бєлгородщині закінчилась 24 травня. Вона показала дуже важливу річ — кордони Росії є беззбройними та слабкими. Цікаво, що у Кремлі на це відреагували дуже скупо.

Про це 24 Каналу розповів Ігор Яковенко – російський опозиційний журналіст. На його думку, Владіміра Путіна мало цікавлять події у Бєлгороді. Більше уваги він зосереджує на війні в Україні.

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"Реакції не буде"

Вночі 22 травня масово почали надходити повідомлення про дивні події на території Бєлгородської області. Згодом Російський добровольчий батальйон та Легіон "Свободи Росії" оголосила про "звільнення" прикордонних з Україною територій від путінського режиму.

Російська влада не поспішала з відповіддю на всі події біля прикордоння. Сам Владімір Путін й словом не обмовився про "звільнення" Бєлгородщини та суміжних російських областей.

Людина, яка почала 24 лютого 2022 року війну з великою європейською державою – це найнебезпечніший дурень на планеті. Він неадекватний, позбавлений емпатії та людських почуттів. Йому плювати на Бєлгород та бєлгородців. Він розуміє, що від якихось проблем в Бєлгороді його влада не похитнеться,

– зазначив Ігор Яковенко.

Однак Путіна більше цікавить війна в Україні, оскільки від її завершення залежить його престиж. Хоч диктатор уже втратив останні краплі поваги, після звільнення окупованих територій, а особливо Криму, його імперія та влада почне тріщати по швах.

"Він же не обіцяв захист мешканцям Бєлгороду, починаючи вторгнення. Він обіцяв щось там зробити з Україною. Ось він і намагається зробити те "хоч щось". А щодо Бєлгорода, то, думаю, ніякої реакції і не буде", – наголосив журналіст.

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Росія продовжує вигадувати байки та відмовчуватись

В інформаційному просторі Росії створили видимість, наче усе в порядку і нічого незвичного не сталось. Так, хтось перетнув кордони, але їх уже "знищили". Ті, кого не встигли "ліквідувати", начебто втекли до України. Але назагал, то, звісно, усіх "знищили". Втрат, як заявляють в Росії, немає.

Російські пропагандисти заявляли про знищення 70 диверсантів, 4 БМП, 5 пікапів. Натомість добровольці РДК та "Свободи Росії" заявили, що насправді у них 2 загиблих та 10 поранених. Крім того, партизани затрофеїли техніку росіян та навіть взяли полонених.

Ймовірно, найближчим часом, буде засідання Радбезу. Владімір Путін може знову говорити якісь маразматичні речі про "неіснуючу Україну" та війну з "англосаксами". Власне, відповідь російського диктатора на усі непередбачувані події є саме такою.

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