Не заради "демілітаризованої зони": яка може бути причина заворушень на Бєлгородщині

З 22 травня на Бєлгородщині неспокійно. Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" досі контролює частину регіону. Бійці заявили, що мають намір створити у Бєлгородській області "демілітаризовану зону", аби відібрати у терористів можливість обстрілювати Україну з цієї території.

Однак головна причина цих заворушень може бути набагато цікавішою. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Першою чергою дії російських повстанців були спрямовані на емоційний тиск.

Хотіли емоційно показати, що російський кордон дірявий. Показати, що російських військ немає. Показати, що російська влада не може захистити своїх громадян,

– прокоментував Ступак.

На що націлений РДК

Аналітик згадав домовленість, про яку раніше активно говорили в медіа просторі. Мовляв, Путін незаконно захопив владу в Росії, умовно пообіцявши росіянам безпеку в обмін на необмежену свободу його дій. Тепер очевидно, що Путін свою частину угоди не виконує взагалі.

Ступак впевнений, що справа тут зовсім не в демілітаризованій зоні. Адже для озброєння, яке є в Росії, демілітаризована зона має проходити біля другого садового кільця в Москві.

Імовірною метою РДК було відтягнути частину російських сил з інших напрямків – зі сходу чи півдня, аби закривати прогалини вздовж російсько-українського кордону на півночі.

Ступак прокоментував події в БНР: дивитися відео

Операція набуває обертів

Зауважимо, що мети нажахати та ввести в паніку російське населення повстанці все ж досягли. Жителі Бєлгородщини почали масово збиратися на виїзд, а "на болотах" заголосили про "інформаційну атаку України".

Ступак згадав про повідомлення, яке ймовірно було фейком, але яскраво показувало настрій росіян. Нібито одна з місцевих адміністрацій опублікувала оголошення про те, що на території регіону силових структур Росії немає, отже якщо жителі побачать людину в поліцейській формі, їм варто одразу стріляти по ній.

Все ж понад добу Росія не може локалізувати цей інцидент і залучає все більше представників силових структур. Однак і вони не здатні зарадити цьому. Отже, росіянам необхідні регулярні війська, аби перекривати певні вулиці та території. Мовиться про серйозну військову операцію, резюмував Ступак.

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