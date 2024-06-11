Брехня росіян про "Азов" зазнала нищівного удару: у бригаді відреагували на рішення США

США дозволили передачу зброї "Азову". У бригаді прокоментували таке рішення.

Таким чином бригада "Азов" отримає доступ до зброї, яку надає Україні США. Це офіційно підтвердили у Сполучених Штатах.

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Що сказали в "Азові"

У бригаді повідомили, що співробітники Посольства США в Україні підтвердили, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США.

Це означає, що відтепер вона має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки.

Бійці висловили вдячність Міністерству внутрішніх справ України, командуванню Національної гвардії України, Посольству України у Сполучених Штатах Америки та всім, хто відкрито або кулуарно долучився до подолання цієї заборони.

Брехня про "Азов", котру кремлівський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару,

– заявили українські воїни.

Вони також додали, що це нова сторінка в історії підрозділу. Таким чином "Азов" стає ще потужнішим, ще професійнішим та ще небезпечнішим для окупантів.

Детальніше про дозвіл США щодо передачі зброї