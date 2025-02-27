Реакція буде жорсткою: Китай має спосіб миттєво протверезить Путіна, якщо той ослухається

Переговори США та Росії та їхнє зближення після тривалого періоду ворожнечі турбують Китай. Проте у разі, якщо відносини Вашингтону та Москви занадто поглибляться, Пекін має інструменти, щоб поставити Кремль на місце.

Таку думку висловив 24 Каналу економіст Максим Блант, зазначивши, що Китай наразі спостерігає за розвитком перемовин між США та Росії. Також глава МЗС Китаю Ван Ї заявляє, що КНР підтримує зусилля щодо досягнення миру, зокрема, консенсус, досягнутий США та Росією. При цьому Китай чудово обізнаний про наміри Дональда Трампа щодо нього.

До теми Путін розпродає ресурси Росії, бо все інше втратив через провал у війні, – РНБО

Китай наразі зберігає мовчання

Блант зауважив, що Пекін у будь-який момент може смикнути за поводок Москву і зробити це дуже боляче.

Наприклад, Казахстан може сказати Росії, мовляв, ми вирішили віднині дотримуватись міжнародних санкцій у сфері постачання технологічної продукції. І російська економіка пропустить такий нокаутуючий удар, тому що все – від гаджетів до комплектування для виробництва зброї – поступає з Китаю,

– наголосив він.

Наразі Китай дивиться з боку на відносини США та Росії і зберігає мовчання. Іноді китайці можуть схвально говорити, що, мовляв, мир – це добре. Однак поки вони більше нічого не роблять.

Водночас Трамп ніколи не приховував, що головна його мета – розпочати економічну війну з Китаєм. Пекін також це усвідомлює,

– сказав Максим Блант.

Проте втрачати такий ринок збуту як Росія та її ресурси китайці не готові. Тому поки тривають розмови, вони реагують спокійно, але коли дійде до ухвалення конкретних рішень, спільних проєктів, реакція від Пекіну, на думку економіста, буде жорсткою і вона миттєво протверезить Владіміра Путіна.

Зверніть увагу! Путін заявив, що має намір працювати з іноземними партнерами, також із США, у сфері рідкісноземельних металів, зокрема, в нових регіонах. А напередодні Трамп висловив інтерес саме щодо російських рідкісноземельних металів.

Зазначимо, що на думку доктора економічних наук Ігоря Ліпціса, пропозиція Путіна щодо спільного із США видобутку російських рідкісноземельних металів навряд чи сподобається Китаю. Трамп розглядає Росію як союзника КНР, сама по собі вона йому не потрібна. Ліпціс вважає, що Путін може кинути Китай, якщо налагодиться його співпраця з США, і Пекін буде не в захваті від такого вчинку Росії.