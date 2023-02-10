До певної межі: чи готова Росія до протистояння з НАТО

Велика Британія та США вже мають готовий план дій, згідно з яким вони можуть різко відреагувати на агресію Росії. У разі необхідності, відповідні наказати будуть віддані керівництвом миттєво.

Про це 24 Каналу розповів Юрій Романюк – голова ГО "Україна в НАТО", член Атлантичної ради. За його словами, серйозні рішення США та Великобританія можуть приймати навіть без погодження НАТО.

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Чого прагне Росія

Юрій Романюк пояснив, що Росія абсолютно готова до загострення ситуації з НАТО. Можливо, країна-агресорка має навіть наміри робити все для того, щоб це сталося, вдаючись до посилення тиску та шантажування.

Підкреслюю тут "до певної межі", бо навіть у Кремля є ця межа, за якою вони розуміють, що Байден – це не Трамп, а сьогоднішня влада в Лондоні – це не те, що, на їхню думку, може прийти,

– наголосив він.

На його думку, нікого не цікавить загальна позиція НАТО.

"Військове командування США ніщо не стримує, військове командування Британії абсолютно ніщо не стримує, щоб прийняти самостійне рішення без НАТО", – пояснив Романюк.

Член Атлантичної ради розповів, що Росія загострює стосунки насправді з орієнтацією на Балтійські країни, частково Польщу, Румунію, Словаччину, Болгарію.

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Хто протистоятиме тиску Росії

Романюк зосередив увагу, що росіянам не вдасться залякати німців.

"На території Німеччини розташовано багато американських військових баз", – зазначив він.

За його словами, більше страху в Росії викликає США і Велика Британія, чиї дії можуть бути миттєвими. Ці країни навіть не братимуть до уваги такі питання: Як нам відреагувати? Яка позиція Угорщини? Чи прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не накладе вето на таке рішення?

Ні, військове командування США прийме рішення протягом 2–3 хвилин або буде діяти по наперед спланованому протоколу, який вже є на авіаносцях, кораблях, у штабах, розташованих у Балтії, Варшаві,

– пояснив він.

Член Атлантичної ради зауважив, що справа зовсім в іншому. Наразі президент США Джо Байден не зацікавлений у будь-якому загостренні ситуації через його візит до Польщі протягом найближчих двох тижнів.

"А далі не виключено, що він навіть опиниться біля Львова", – підкреслив він.

Романюк додав, що це вперше, коли американці не анонсують, в яке саме польське місто полетить очільник США.

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