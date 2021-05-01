М'яка реакція партнерів України на російську "паспортизацію" Донбасу була помилкою, – Кулеба

Дмитро Кулеба переконаний, що союзники України недостатньо жорстко відреагували на початок "паспортизації", яку Росія проводить на окупованому Донбасі. Однак політик наголосив, що нікого не звинувачує, бо це – життя.

Глава Міністерства закордонних справ України Кулеба заявив, що Росія вловила це ставлення українських партнерів і розгорнула процес "паспортизації".

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Це велика помилка наших друзів і партнерів, що вони не достатньо жорстко з самого початку відреагували на початок "паспортизації". Я нікого не обвинувачую. Таке життя,

– наголосив Кулеба.

Посадовець нагадав, що в України є дуже мало можливостей фізично впливати на роздачу російських паспортів жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Жорсткий санкційний тиск на Росію пригальмував би цей процес. Однак санкцій не було, і Росія створила "конвеєр з роздачі паспортів".

Кулеба зауважив, що тепер ми чуємо заяви представника Росії у групі радників лідерів країн нормандського формату Дмитра Козака, що Росія буде змушена захищати Донбас, де живуть російські громадяни.

За словами глави МЗС України, це конкретний наслідок цієї "паспортизації".