Ця зброя дала свій ефект, – офіцер ЗСУ про нервову реакцію Путіна на надання Україні ATACMS

Україна у ніч проти 17 жовтня здійснила одну з найбільших атак по військових об'єктах Росії. У хід пішли далекобійні ракети ATACMS від США. Ні в кого більше немає сумнівів, що ЗСУ отримають від партнерів ще більше зброї великого радіуса дії.

Владімір Путін й військове керівництво Росії вже калькулюють наслідки застосування цієї зброї. Офіцер ЗСУ Тарас Березовець сказав 24 Каналу, чи зможе країна-агресор відбитися від ATACMS.

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Найбільша втрата російської авіації

Під час пресконференції Путін виглядав не дуже оптимістично. Його нервова реакція на передачу Україні крилатих ракет ATACMS свідчить про високу ефективність удару по аеродромах у Бердянську й Луганську.

Попри пустослівні заяви, буцімто російське ПеВеО з "легкістю" зіб'є ATACMS, окупантам не вдалося збити жодної ракети. Наразі достеменно невідомо, скільки ракет запустила Україна, однак точно відомо, що Росія нічого не збила. Ба більше, російські військкори назвали атаку далекобійними ATACMS погромом російських військово-космічних сил й найбільшою одноденною втратою російської авіації.

"Я б назвав військово-комічних сил. Чорнобаївка віддає пальму першості Бердянську. Як мінімум було знищено 9 машин й величезну кількість майна та боєприпасів. Відомо, що в Луганські склад з боєприпасами детонував до 11 ранку, а в Бердянську – до 4 ранку", – розповів Березовець.

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Безперспективність війни

Несподівано Путін зізнався у тому, що готовий сісти за стіл переговорів, але очільник Кремля має проблему. Узурпатор бідкається, що президент Володимир Зеленський відповідним указом заборонив проведення переговорів. Російський диктатор вимагає скасувати цю заборону.

Така несподівана м'якість і готовність до переговорів насамперед свідчить про те, що військове командування Росії бачить безперспективність ведення війни. Агресор опинився у глухому куті,

– зазначив офіцер ЗСУ.

Як повідомляють західні медіа, Україна отримала перші зразки ATACMS, які виготовили ще в далекому 1996 року. Цій зброї майже 30 років, але ATACMS показали фантастичний результат.

"Швидкість цих ракет становить 3600 кілометрів на годину. Вони недосяжні для російської протиповітряної оборони. Жодна російська система ППО, зокрема С-400, нездатна перехоплювати подібні ракети", – зауважив Березовець.

Україна отримала ATACMS