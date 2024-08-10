Путін самоізолювався: як диктатор може сприймати ситуацію на Курщині

Владімір Путін лише через добу відреагував на "прорив" кордону у Курській області. Це викликало у росіян шквал паніки та істерики. Проте відтоді від російського президента не було жодних повідомлень.

На думку диктатора, нічого екстраординарного не відбувається, сказав 24 Каналу політолог Валентин Гладких. Йому доповідають, що ситуація нібито під контролем.

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Яка обстановка у Кремлі

Така реакція характерна для тоталітарних політичних режимів. До того ж треба чесно визнавати, що Путін давно немає адекватної оцінки й картини того, що відбувається. Він самоізолювався від інформації.

У таких режимах все відбувається викривлено. Знизу доповідають, що все під контролем, спираючися на цю інформацію, на горі ухвалюють неадекватні рішення,

– мовив Гладких.

За його словами, не варто драматизувати те, як у Кремлі сприймають ситуацію на Курщині. У панівної еліти все добре й під контролем, попри те, що "потужна" держава виявилася просто неготовою до наступу.

На думку політолога, є серйозні проблеми щодо виконавців, перед якими ставлять неадекватні завдання і вимагають їх виконати.

До слова, Владімір Путін назвав події в Курській області Росії черговою провокацією "київського режиму".