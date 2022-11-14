"У світі путінів будь Зеленським": соцмережі про візит президента у звільнений Херсон

Героїзм України та те, як ЗСУ протистоять ворогу, вражають світову спільноту. Свідченням цього, зокрема, є реакція користувачів мережі на візит глави нашої держави у деокупований Херсон.

Близько 11 години у понеділок, 14 жовтня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський перебуває у звільненому Херсоні. 24 каналу зібрав коментарі користувачів мережі з інших країн на цю подію.

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Світ захоплюється президентом України та зневажає Путіна

Один з власників акаунту у твітері зазначив, що його вражає рішення нашого президента залишитись в державі під час війни. Також він опублікував картинку, з алюзією на Біблію, на якій Зеленський знищує Путіна.

Він не втік, коли Путін оголосив війну. Це було дуже важливо для моралі України. У поєднанні з живучістю українського народу ця нація непереможна,

– написав чоловік.



Зеленський змієборець вбиває Путіна / Картинка зі соцмереж

Також один з коментаторів написав, що у цьому візиті "забагато непотрібного ризику", тоді як інший користувач йому відповів, що це надзвичайно потрібно для бойового духу українців.

Окрім того, люди писали таке:

"Зеленський у Херсоні, а Лавров у госпіталі. Чудовий день";

"Хочеться побачити, як інший національний лідер наважиться підійти так близько до лінії фронту. Повага";

Зеленський є одним із найвидатніших військових лідерів у сучасній історії саме тому, що він знає свої межі. Він знає, що його генерали володіють війною краще, ніж він, тому залишає це їм. Він чудово вміє публічно виступати та завойовувати підтримку, тому він це робить. Герої".

Серед іноземців навіть почав поширюватись вислів про те, що "у світі путінів потрібно бути Володимиром Зеленським".



У світі путінів будь Зеленським / Картинка зі соцмереж

Як Росія відреагувала на візит Зеленського

У Кремлі уже встигли прокоментувати поїздку нашого президента на Херсонщину. Там почали бідкатися та заявляти, що Херсон – це начебто російське місто. Особливо "образився" головний рупора Владіміра Путіна – його прессекретар Дмітрій Пєсков.

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