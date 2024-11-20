Дозвіл на далекобійні удари по Росії: чи може Трамп скасувати рішення Байдена

Сполучені Штати Америки дозволили Збройним Силам України бити по Курській області Росії. Відповідне рішення Джо Байден ухвалив після президентських виборів у США.

У розмові з 24 Каналом політичний експерт та політтехнолог Джейсон Джей Смарт припустив, чи поставила адміністрація чинного президента США до відома Дональда Трампа та чи може він скасувати рішення свого попередника.

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Чи знав Трамп про рішення Байдена

Політтехнолог переконаний, що новообраний президент США знав про намір Байдена дозволити ЗСУ бити по Росії.

Байден сказав йому про це, адже інакше це було б просто нелогічно. Навіщо говорити всьому світу про те, що США надають Україні дозвіл бити по Росії, щоб наступного дня Трамп виступив проти,

– зазначив Смарт.

Сам Трамп поки що не коментував рішення Білого дому. Проте його син Дональд Трамп-молодший розкритикував адміністрацію Байдена. За його словами, це може спричинити Третю світову війну ще до того, як у його батька "з'явиться шанс встановити мир і врятувати життя".

"Те, що говорить Трамп-молодший, взагалі неважливо. Він постійно робить скандальні заяви. До того ж думка сина не завжди збігається з думкою батька. За це я не хвилююся", – мовив політтехнолог.

Зверніть увагу! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що рішення про удари по Росії ухвалене двома президентами США – Джо Байденом та Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі.

Чи може Трамп скасувати рішення Байдена

Є побоювання, що після інавгурації 20 січня Трамп може скасувати дозвіл на удари далекобійними ракетами по Росії. Втім, політичний експерт вважає, що новообраний президент США не зробить цього, адже це насамперед покаже його слабкість.

Навіщо у перший день йому показувати, що він слабший за Байдена. У США всі люблять жалітися, що Байден найслабший президент в американській історії,

– зауважив Смарт.

До того ж Трамп розуміє, що на потенційних переговорах з Москвою буде вигідно, що Україна може бити по Росії.

Якою може бути відповідь Кремля

Росія традиційно відреагувала погрозами на рішення США дозволити Україні бити по країні-агресору. До прикладу, перший заступник голови комітету з міжнародних справ Владімір Джабаров заявив, що Москва відповість "негайно" на нібито "безпрецедентний крок" Вашингтона з цього приводу.

Водночас речник російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що це призведе до нової ескалації.

Росія не може нічого зробити. Це просто смішно. Росія слабка й бідна країна. Їхні заяви про Третю світову війну – це просто погрози. Можливо, росіяни атакуватимуть підводні кораблі, але серйозної атаки на якесь місто у Європі точно не буде. Вони вже тероризують Україну, гірше не може бути,

– додав політтехнолог.

До слова, у Пентагоні заявили, що наразі підготовка до застосування ядерної зброї в Росії не проводиться.