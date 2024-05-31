Зеленський відреагував на рішення Байдена дозволити бити по Росії зброєю США

Вдень, 31 травня, Україна отримала довгоочікуваний дозвіл користуватися зброєю США під час ударів по території Росії. Президент України прокоментував це надзвичайно важливе рішення для нашої держави.

Напередодні на пресконференції у Швеції Володимир Зеленський заявив, що рано-вранці 31 травня отримав важливий меседж щодо згоди США на удари по російській території. Наразі ж український лідер у соцмережі Х прокоментував це.

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Зеленський відреагував на дозвіл бити по Росії американською зброєю

Президент України привітав рішення американського лідера Джо Байдена стосовно використання Україною своїх оборонних спроможностей. Йдеться про завдавання ударів зброєю США по території Росії.

Це важливий крок, який зараз дозволить нам дійсно ефективніше захищати Україну та українців від російського терору й намагань розширити війну,

– йдеться у повідомленні Зеленського.

Український лідер наголосив, що необхідно й надалі робити саме такі ефективні та рішучі кроки, аби забезпечити стратегічну перевагу демократичного світу в цьому протистоянні, де вирішується не лише доля нашої держави.

За його словами, саме за допомогою спільних зусиль вдасться відновити справедливий мир та гарантувати безпеку. Президент України подякував за "життєво важливу підтримку".

Що каже Кулеба про це

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в розмові з державним секретарем США Ентоні Блінкеном привітав рішення США щодо дозволу Україні на удари по території країни-агресорки.

Я поговорив з Ентоні Блінкеном і привітав нещодавнє рішення США, яке дозволяє Україні краще захищатися від російських атак. Це своєчасний крок у правильному напряму,

– написав Кулеба у соцмережі Х.

Як запевнив очільник українського МЗС, наша держава та Сполучені Штати також обговорили останні кроки, зроблені для забезпечення постачання додаткових систем Patriot в Україну.

Міністр додав, що команди президентів працюють над якнайшвидшим розв'язанням цього питання. Особливу увагу приділили підготовці до майбутнього саміту миру у Швейцарії та саміту НАТО у Вашингтоні.

США дозволили бити по Росії своєю зброєю: коротко