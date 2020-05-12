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Що відбувається на ринку вторинної нерухомості Києва на фоні карантину та змін курсу долара

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Що відбувається на ринку вторинної нерухомості Києва на фоні карантину та змін курсу долара

У порівнянні з першим тижнем березня, ціна м2 у гривні виросла на 19,47%, в той час як у доларах – лише на 1,63%.

Пошуковик нерухомості Flatfy Україна, маючи базу усіх актуальних оголошень про продаж квартир, підрахував статистику динаміки цін в березні 2020.

Ціна у гривні з початку місяця до 21 березня зросла на 20%. А 22 березня її ріст зменшився на 2.64 процентних пункти, таким чином фіксуючи її на рівні близько 38 500 грн.

Ціна у доларах теж зросла з початку місяця до 21 березня, але лише на 6%. 22 березня її ріст скоротився на 3.71 процентних пункти, фіксуючи ціну за м2 на рівні близько 1 400$.

У порівнянні з 16 березня, коли ринок відреагував на карантин, ціна м2 у гривні виросла на 3,44%, в той час як у доларах – впала на 5.73%.

30 березня ціни склали 38 329 гривні за м2 та 1 397 долларів за м2.

У порівнянні з першим тижнем березня ціна м2 у гривні виросла на 15,59%, в той час як у доларах — лише на 0,41%.

У порівнянні з 16 березня, коли ринок відреагував на карантин, ціна м2 у гривні виросла на 2,51%, в той час як у доларах — впала на 7,37%.

Фіксуємо тренд ріст ціни у гривні, який обумовлений ростом курса доллара. В той же час ціна в долларах показує планомірне зниження.

Методика
Флетфай – міжнародна пошукова система за оголошеннями жилої нерухомості. Пошуковик збирає данні з тисяч різних сайтів з оголошеннями продажу і оренди квартир. Було взято всі актуальні оголошення з продажу квартир у Києві, вирахувано ціни за м2 та пораховано медіани цих цін.

Теги: Новини України Новини нерухомості Нерухомість Вторинний ринок нерухомості Вторинне житло
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