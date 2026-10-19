"Попередили лише про один удар": Ігнат пояснив збій тривоги під час атаки на Київ

Уночі 19 жовтня російські війська двічі вдарили балістичними ракетами по Києву. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що союзники не змогли вчасно попередити про першу атаку, тому причини збою нині з'ясовують.

Про це повідомив речник Повітряних сил в ефірі телемарафону, додавши, що ворог застосував ракети "Іскандер-М" і С-400 о 23:00 та о третій годині ночі. Точний тип озброєння ще визначають фахівці.

Чому не було попередження

За словами Ігната, під час першого удару інформація від партнерів не надійшла з певних причин, і це вже не перший подібний випадок. Проте перед другою атакою о третій ночі необхідні дані вже були.

У нас є і власні джерела, які повідомляють про пуски,

– сказав Ігнат.

Він додав, що радіолокаційне поле відстежується в межах можливого, а про загрозу повідомляли в офіційних каналах Повітряних сил.

Далі все відбувається швидко, але навіть 10 – 20 секунд у такій ситуації – це дуже багато,

– підсумував речник.

Ракети вилітають із прикордонних областей Росії, і сигнал спочатку передають від партнерів до оперативного пункту.

Через дефіцит часу алгоритм оповіщення може спрацьовувати із запізненням, коли люди мають лічені хвилини на перехід в укриття.

Загалом у ніч на 19 жовтня Росія випустила по Україні балістику, крилаті ракети та 269 дронів. На Київщині через масовану атаку в Ірпені зникли безвісти троє людей, ще шестеро отримали травми.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, схожа ситуація сталася 13 жовтня, коли Росія вдарила балістикою по Києву без попередження про пуски від партнерів. Тоді у Повітряних силах також пояснювали, що збої в системі оповіщення траплялися й раніше, тому фахівці працюють над їх усуненням.