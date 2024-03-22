У Путіна за два роки нарешті назвали "СВО" війною: у ЄС відреагували на зміну риторики Кремля

В Євросоюзі відреагували на те, що Росія після двох років повномасштабної війни в Україні назвала "спеціальну військову операцію" війною. Про те, що все вже давно вийшло за рамки "спецоперації" заявив прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков.

Президент Євроради Шарль Мішель зазначив, що на фоні цього ЄС діє правильно, зміцнюючи власну оборону. Про це він заявив за результатами саміту ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Мішель назвав коментар Пєскова цинічним, втім наголосив, що це означає визнання ведення війни з боку Росії.

Я вважаю, що ця заява, зроблена сьогодні Пєсковим, є дуже характерною тому що протягом двох років вони (російський уряд, – 24 канал) повторювали знову і знову, що це не була війна проти України, це була спеціальна військова операція. І вони навіть вирішили криміналізувати тих в Росії, хто ставив під сумнів те, що це буде війна,

– сказав Шарль Мішель.

Він зазначив, що такі заяви лише підкреслюють важливість посилення європейської оборонноздатності. Президент Євроради наголосив, що не хоче поширювати тривоги в європейському суспільстві, однак, якщо ЄС хоче миру, то треба інвестувати у безпеку.

Реакція Урсули фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала, що Росія перебуває у стані повномасштабної війни з Україною з лютого 2022 року.

Цей коментар лише доводить, що Кремль зрадив російське населення протягом останніх двох років, приховуючи факти і заперечуючи, що вони перебувають у стані війни,

– сказала президентка Єврокомісії.

Реакція Еммануеля Макрона

Президент Франції також відреагував на визнання Росією ведення війни в Україні. Еммануель Макрон наголосив, що такі заяви відразу ж після виборів означають "діалектичну зміну" з огляду посилення жорстокості.

Кожен, хто думає, що Росія зупиниться на Донбасі і Криму, помиляється. І, використовуючи цей термін, вони також створюють невизначеність щодо військових цілей Росії,

– сказав Макрон.

Що наговорив Пєсков